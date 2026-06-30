Gashi\'den DEİK\'e Ziyaret

Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Kuzey Makedonya İş Konseyi'ne ziyarette bulundu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO Parlamenter Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Gashi, DEİK Türkiye-Kuzey Makedonya İş Konseyi'ni ziyaret etti.

Görüşmeye, DEİK Türkiye-Kuzey Makedonya İş Konseyi Başkanı Bilal Kara, DEİK yetkilileri ile İş Konseyi Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Gashi, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki dostane ilişkilerin daha da güçlendirilmesine büyük önem verdiklerini belirterek, ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi ve karşılıklı yatırımların artırılması yönündeki çalışmaları desteklediklerini ifade etti.

Kara ise Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki siyasi ilişkilerin mükemmel seviyede olduğunu ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar doları aştığını kaydetti.

Toplantıda ayrıca sağlık, üretim, yenilenebilir enerji, altyapı, lojistik, turizm, tarım ve dijital teknolojiler başta olmak üzere birçok sektörde önemli yatırım fırsatlarının bulunduğu değerlendirilirken, Türk iş dünyasının beklentileri de dile getirildi.