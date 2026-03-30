Gassallığı bıraktığını duyuran kadının sözleri olay oldu

Yaşadığı psikolojik sorunlar ve çevre baskısı nedeniyle mesleğini bıraktığını açıklayan kadının paylaştığı video kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

“SÜREKLİ ELEŞTİRİLDİM”

Kararını sosyal medya üzerinden duyuran kadın, mesleğine bir süre ara verdikten sonra geri dönmediğini belirtti. Çevresinden gelen eleştirilerin bu süreçte etkili olduğunu ifade eden kadın, “Sürekli ‘Nasıl gassalsın, makyajlısın, başın açık’ gibi sözler söylendi” dedi.

“BELLİ ETMİYORDUM AMA ÇOK ÜZÜLÜYORDUM”

Yaşadığı baskının kendisini psikolojik olarak etkilediğini dile getiren kadın, dışarıya yansıtmamaya çalıştığını ancak bu durumdan derinden etkilendiğini söyledi. Açıklamalar sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından yorumlandı.