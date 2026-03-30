Gassallığı bıraktığını duyuran kadının sözleri olay oldu

30.03.2026 12:49
aruz kaldığı çevre baskısı ve psikolojik yıpranma nedeniyle mesleğini bıraktığını açıklayan kadının "Bana sürekli ‘Nasıl gassalsın, makyajlısın, başın açık’ gibi sözler söylendi" şeklindeki sitemi ise yeni bir tartışmaya kapı araladı.

Yaşadığı psikolojik sorunlar ve çevre baskısı nedeniyle mesleğini bıraktığını açıklayan kadının paylaştığı video kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

“SÜREKLİ ELEŞTİRİLDİM”

Kararını sosyal medya üzerinden duyuran kadın, mesleğine bir süre ara verdikten sonra geri dönmediğini belirtti. Çevresinden gelen eleştirilerin bu süreçte etkili olduğunu ifade eden kadın, “Sürekli ‘Nasıl gassalsın, makyajlısın, başın açık’ gibi sözler söylendi” dedi.

“BELLİ ETMİYORDUM AMA ÇOK ÜZÜLÜYORDUM”

Yaşadığı baskının kendisini psikolojik olarak etkilediğini dile getiren kadın, dışarıya yansıtmamaya çalıştığını ancak bu durumdan derinden etkilendiğini söyledi. Açıklamalar sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından yorumlandı.

  • Sedat Gürün Sedat Gürün:
    her video çekip paylaşana neden inanıyorsunuz gassal değil bu 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
