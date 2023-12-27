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Gaston Glock, Glock'un mucidi, 94 yaşında vefat etti - Son Dakika
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Gaston Glock, Glock'un mucidi, 94 yaşında vefat etti

Avusturyalı mühendis ve iş insanı Gaston Glock, dünyanın en çok bilinen tabancası Glock'un mucidi olarak bilinir. 94 yaşında hayatını kaybeden Glock, 1963'te GLOCK firmasını kurarak tabanca piyasasında devrim yarattı. Bugün ABD'deki birçok güvenlik kurumu Glock marka tabancaları tercih etmektedir.

Gaston Glock, Glock\'un mucidi, 94 yaşında vefat etti
27.12.2023 - 22:47,
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Dünyanın en çok bilinen tabancası Glock'un mucidi Avusturyalı mühendis ve iş insanı Gaston Glock, 94 yaşında yaşamını yitirdi.

Avusturya'nın Krone gazetesinin haberine göre, "silah kralı" Glock, 94 yaşında hayatını kaybetti.

Guston Glock, 1963'te Aşağı Avusturya eyaletinde "GLOCK" firmasını kurdu ve 1970'lerde Avusturya ordusu için bıçak üretti.

1980'li yılların başında tabanca piyasasında bir "devrim" yapan mühendis Glock, dünyanın en çok bilinen ve dünyanın dört bir yanındaki kolluk kuvvetlerince en yaygın olarak kullanılan tabancaların başında gelen yarı otomatik Glock marka tabancayı geliştirdi.

Firmanın verilerine göre günümüzde ABD'deki federal, eyalet ve yerelde faaliyet yürüten güvenlik kurumlarının yüzde 65'inden fazlası Glock marka tabanca kullanıyor.

Kaynak: AA
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Avusturya, Krone, Glock, Teknoloji, Dünya, Güncel, Son Dakika

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