GAÜN\'de 10 Kasım koşusunda dereceye girenlere madalyalarını Rektör Doğan verdi

GAÜN'de 10 Kasım koşusunda dereceye girenlere madalyalarını Rektör Doğan verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep Üniversitesinde Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü dolayısıyla 10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu düzenlendi. Farklı yaş kategorilerinde dereceye girenlere madalyaları, törende GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan tarafından takdim edildi.
Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN), Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü dolayısıyla "10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu" düzenlendi.
Farklı yaş kategorilerinde gerçekleştirilen koşuda katılımcılar, dereceye girmek için yarıştı.
Koşunun ardından düzenlenen ödül töreninde, kategorilerinde dereceye girenlere madalyalarını GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan takdim etti.
Kaynak: AA
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