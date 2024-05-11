GAÜN\'de Türkiye\'nin Büyük Dil Modeli söyleşisi yapıldı

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Gaziantep Üniversitesi'nde (GAÜN), " Türkiye'nin Büyük Dil Modeli" söyleyişi yapıldı.

GAÜN Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinliğe konuşmacı olarak katılan Baykar Akıllı Wep Sistemleri Grup Lideri ve T3 Al Programları Yöneticisi Refik Söylemez, dünyanın gündeminde yapay zeka olduğuna değinerek, Türkiye'nin de bu yarışta yer alması gerektiğini söyledi.

Bunun için Türkiye'nin büyük dil modelini geliştirdiklerini aktaran Söylemez, "Yakın bir zamanda bunu ekosisteme açmayı planlıyoruz. Paydaşlarımızla beraber birçok alanda sistemler geliştirdik. Bu projeden herhangi bir gelir beklemiyoruz, hiçbir şekilde satış stratejisi gütmüyoruz. Geliştirdiğimiz programla bilgiler daha güvende olacak. Birçok büyük kurumlarımız ihtiyaç halinde şuan ki programları kullanıyorlar bundan dolayı bilgiler yurt dışına akıyor ve bunu ücretli alıyorlar. Bizim geliştirdiğimiz program ücretsiz ve daha güvenilir olacak. Bunları yaparken gençlerimizle birlikte yapmak istiyoruz. Nasıl TEKNOFEST'te Gaziantep Üniversitesi paydaşlığında önemli yerlere geldiysek, yapay zeka alanında da hep beraber T3 ailesi ve topluluk olarak Türkiye'nin en iyi modelini çıkartıp bu alanda dünyanın en iyisi olmak istiyoruz." dedi.

GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş ise Gaziantep Üniversitesinin TEKNOFEST'lerdeki başarılarına değinerek, öğrencilerin her türlü projelerini desteklediklerini söyledi.

Prof. Dr. Yumrutaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Göreve geldikten soran geliştirdiğimiz programla ulusal ve uluslararası teknolojik yaraşmalara katılmak isteyen öğrencileri destekledik. İmkanlar dahilinde yeni atölye ve ofisler açarak öğrencilere daha rahat çalışabilecek mekanlar kazandırdık. Yine öğrencilerimize yenilikçi teknolojileri öğretmek için atölye ve malzeme desteği sağlıyoruz. Son 3 yılda öğrencilerimiz TEKNOFEST'lerde 27 ödül getirdi. Öğrencilere verdiğimiz destekler karşılıksız kalmadı."