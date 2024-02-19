GAÜN Mühendislik Fakültesi ve İsviçre Ticaret Odası Derneği işbirliğiyle 'Teknolojinin İzinde İnovasyon ve Kariyer Sohbetleri' düzenlenecek - Son Dakika
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GAÜN Mühendislik Fakültesi ve İsviçre Ticaret Odası Derneği işbirliğiyle 'Teknolojinin İzinde İnovasyon ve Kariyer Sohbetleri' düzenlenecek

GAÜN Mühendislik Fakültesi ve İsviçre Ticaret Odası Derneği işbirliğiyle \'Teknolojinin İzinde İnovasyon ve Kariyer Sohbetleri\' düzenlenecek

GAÜN Mühendislik Fakültesi ve Türkiye'de İsviçre Ticaret Odası Derneği işbirliğinde düzenlenecek etkinlikte, İsviçre'deki uluslararası şirketlerin CEO'ları, depremzede mühendislik fakültesi öğrencilerine bilgisayar ve teknoloji desteği sağlayacak. Bu destek sayesinde öğrenciler, teknolojiye daha fazla erişme imkanı elde edecek ve staj ve iş konularında da destek alabilecekler.

19.02.2024 14:53
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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesi ve Türkiye'de İsviçre Ticaret Odası Derneği işbirliğinde "Teknolojinin İzinde İnovasyon ve Kariyer Sohbetleri" düzenlenecek.

GAÜN Mühendislik Fakültesi Kongre Salonu'nda 22 Şubat'ta düzenlenecek etkinlik kapsamında İsviçre'deki uluslararası şirketlerin üst yöneticileri (CEO) depremzede mühendislik fakültesi öğrencilerine bilgisayar ve teknoloji desteğinde bulunacak.

Eğitim ve kariyere katkı sağlamayı hedefleyen bu destek sayesinde mühendislik öğrencileri teknolojiye daha fazla erişme imkanı elde edecek.

Staj ve iş konularında da öğrencilere destek sağlayacak olan buluşma, öğrencilerin akademik faaliyetlerini daha etkili bir şekilde sürdürebilmelerine olanak tanımayı amaçlıyor.

Kaynak: AA

Gaziantep Üniversitesi, Türkiye, İsviçre, Eğitim, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAÜN Mühendislik Fakültesi ve İsviçre Ticaret Odası Derneği işbirliğiyle 'Teknolojinin İzinde İnovasyon ve Kariyer Sohbetleri' düzenlenecek - Son Dakika

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