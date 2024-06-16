GAÜN Uygulama Arazisinden Elde Edilen Gelirle Hem Akademik Çalışmalara Katkı Sağlanıyor Hem de Öğrencilere Burs Veriliyor - Son Dakika
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GAÜN Uygulama Arazisinden Elde Edilen Gelirle Hem Akademik Çalışmalara Katkı Sağlanıyor Hem de Öğrencilere Burs Veriliyor

Gaziantep Üniversitesi'nin uygulama arazisinde yetiştirilen buğdayın hasadından elde edilen gelir, akademik çalışmalara destek sağlamak ve öğrencilere burs vermek için kullanılıyor. Nurdağı Meslek Yüksekokulu sorumluluğundaki arazide buğday, şeker pancarı ve aromatik bitkiler yetiştirilerek araştırmalar yapılıyor. Yıllık 150 ton buğday üretilen araziden elde edilen gelir, üniversite bünyesindeki akademik çalışmalara destek olmanın yanı sıra depremzede öğrencilere burs imkanı sağlamak için kullanılıyor. GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, arazide yapılan çalışmalarla kalifiye elemanlar yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtirken, Nurdağı Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Muhammet Ali Gündeşli ise üretimden elde edilen gelirle yüksekokulun ihtiyaçlarını karşılayacaklarını ve depremzede öğrencilere burs imkanı sağlayacaklarını ifade etti.

16.06.2024 11:05
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Gaziantep Üniversitesinin (GAÜN) uygulama arazisinin 300 dönümünde yetiştirilen buğdayın hasadından elde edilen gelirle hem akademik çalışmalara katkı sağlanıyor hem de öğrencilere burs veriliyor.

Nurdağı Meslek Yüksekokulunun sorumluluğundaki 470 dönümlük uygulama arazisinde buğday, şeker pancarı, aromatik bitkiler yetiştirilerek bu ürünlerle ilgili araştırmalar yapılıyor.

6 yıldır devam eden uygulama kapsamında arazinin 300 dönümlük kısmında yılda yaklaşık 150 ton buğday yetiştiriliyor.

Toprak Mahsülleri Ofisine satılan buğdaydan elde edilen gelirle üniversite bünyesinde yapılan akademik çalışmalar desteklenirken öğrencilere de burs veriliyor.

Bu yıl, depremzede 15 öğrenciye burs verilecek

Bu yıl ise gelirin bir kısmıyla Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 15 öğrenciye burs verilecek.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, AA muhabirine, arazilerinde birçok ürünü yetiştirerek işlediklerini söyledi.

Arazide hem öğrencilerin uygulamalı eğitim aldığını hem de bu ürünlerle alakalı çalışmaların yürütüldüğünü anlatan Özaydın, "Burada alanında daha kalifiye elemanlar yetiştirmek istiyoruz. Ürettiğimiz buğdayı şu anda hasat ediyoruz. Arazide ata tohumlarını kullanıyoruz." dedi.

Nurdağı Meslek Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Muhammet Ali Gündeşli de uygulamalı tarım arazisinde buğdayın yanı sıra baharat sanayisinde kullanılan aromatik bitkiler de yetiştirdiklerini dile getirdi.

Gündeşli, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi ülkemizin toprak altı ve toprak üstü çok zengin. Bizler de bu zenginliği ortaya çıkarmak için üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Yüksekokul olarak uygulamalı tarım arazimizde buğday, şeker pancarı ve karakılçık buğdayını ata tohumuyla üreterek ülkemize yeniden kazandırıyoruz. Bu önemli çünkü üretim alanı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya."

Muhammet Ali Gündeşli, üretimden elde edilen gelirle yüksekokulun ihtiyaçlarını karşılayacaklarını, akademik çalışmalara destek vereceklerini ve aynı zamanda depremzede öğrencilere burs imkanı sağlayacaklarını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel GAÜN Uygulama Arazisinden Elde Edilen Gelirle Hem Akademik Çalışmalara Katkı Sağlanıyor Hem de Öğrencilere Burs Veriliyor - Son Dakika

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