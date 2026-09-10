Gayrettepe-Havalimanı-Halkalı metrosunda 8 Eylül'de 57 bin 309 yolcuyla yeni rekor - Son Dakika
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Gayrettepe-Havalimanı-Halkalı metrosunda 8 Eylül'de 57 bin 309 yolcuyla yeni rekor

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı'nda 7 Eylül'de 57 bin 139, 8 Eylül'de 57 bin 309 yolcu taşınarak art arda rekor kırıldığını açıkladı. 15 istasyonlu hatta günlük ortalama yolcu sayısı Arnavutköy-Halkalı etabının açılmasıyla 42 binden 51 bine çıktı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı- Halkalı Metro Hattı'nda 7 Eylül'de 57 bin 139, 8 Eylül'de 57 bin 309 yolcu taşınarak, peş peşe yolcu rekoru kırıldığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı'ndaki yolcu taşımacılığına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin en hızlı metrosu olma özelliğine sahip hattın peş peşe rekorlar kırdığını belirtti. Bakan Uraloğlu, söz konusu hattın Gayrettepe-Halkalı arasında 15 istasyonla hizmet verdiğini belirterek, "Bugüne kadar hattımızda 37 milyon 150 bin yolcumuzu taşıdık. Günlük ortalama yolcu sayımız 42 binden Arnavutköy-Halkalı arasının hizmete açılmasından sonra 51 bine çıktı. Hattımıza olan ilginin artmasıyla birlikte yeni yolcu rekorlarına ulaşıyoruz. 7 Eylül'de 57 bin 139, 8 Eylül'de ise 57 bin 309 yolcu taşıyarak günlük yolcu sayısında art arda rekorlar kırdık" ifadelerini kullandı.

'İSTANBUL'UN ULAŞIM AĞINI GÜÇLENDİRİYOR'

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı'nın İstanbul'un önemli ulaşım merkezlerini birbirine bağladığını ifade eden Bakan Uraloğlu, hattın toplam uzunluğunun 69 kilometre olduğunu belirtti. Hattın etaplar halinde hizmete alındığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Kargo Terminali-Kağıthane arasındaki etabı 22 Ocak 2023'te, Gayrettepe İstasyonumuzu 29 Ocak 2024'te, Arnavutköy ve Taşoluk istasyonlarımızı 19 Mart 2024'te hizmete açtık. 19 Haziran 2026'da ise Halkalı, Halkalı Stadı, Olimpiyatköy, Kayaşehir ve İbn Haldun Üniversitesi istasyonlarımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Böylece Gayrettepe'den Halkalı'ya kadar uzanan hattımızda 15 istasyonla kesintisiz metro hizmeti vermeye başladık" dedi.

Bakan Uraloğlu, hattın İstanbul Havalimanı başta olmak üzere kentin önemli ulaşım noktalarını birbirine bağladığına işaret ederek, "İstanbul'un ulaşımında zamandan ve konfordan tasarruf sağlayan bu hattımız, vatandaşlarımızın günlük hayatını kolaylaştırırken İstanbul'un raylı sistem ağının entegrasyonuna da önemli katkı sağlıyor" açıklamasını yaptı.

Hattın işletme özellikleri hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı'nın 120 kilometre/saat hız ile Türkiye'nin en hızlısı olduğunu ifade etti. Bakan Uraloğlu, "Hattımızda 9 adet 4 vagonlu tren setiyle işletme gerçekleştiriyoruz. Günlük 145 sefer yapıyoruz. Seferlerimiz 15 dakikalık aralıklarla gerçekleştiriliyor. Halkalı-Gayrettepe yönünde ilk seferimiz 06.00'da başlayıp 23.45'e kadar, Gayrettepe-Halkalı yönünde ise 05.55'te başlayıp 23.55'e kadar devam ediyor" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gayrettepe-Havalimanı-Halkalı metrosunda 8 Eylül'de 57 bin 309 yolcuyla yeni rekor - Son Dakika

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