Gayrimenkul Yatırımlarında Yeni Dönem: Şehir ve Sistem Seçimi Öne Çıkıyor
Gayrimenkul Yatırımlarında Yeni Dönem: Şehir ve Sistem Seçimi Öne Çıkıyor

07.04.2026 22:59
Jeopolitik gelişmeler ve ekonomik belirsizlikler, gayrimenkul yatırım kararlarını etkiliyor. Yatırımcılar artık şehir ve sistem seçerken, güven ve öngörülebilirliğe odaklanıyor. Türkiye, bu süreçte uluslararası eğitim altyapısını güçlendirmek ve yatırımcı dostu şehir modelleri geliştirmek zorunda.

Jeopolitik gelişmelerle birlikte gayrimenkul yatırım kararlarında temkinli bir dönem öne çıkarken, küresel ölçekte yatırım davranışı yeniden şekilleniyor. Yatırımcı artık ülke değil, şehir ve sistem seçiyor, 'bekle-gör' yaklaşımı güçlenirken geri dönüş potansiyeli korunuyor. Belirsizlik, riskten çok yeni bir konumlanma fırsatı yaratıyor ve küresel yatırım rotalarının yeniden şekillendiği bu dönemde Türkiye için yeni bir fırsat penceresi açılıyor.

Şeffaf, güvenli ve öngörülebilir yatırım süreçleri sunabilen şehirlerin rekabette öne çıkması beklenirken, Türkiye'nin bu dönüşümü doğru okuyarak şehir bazlı güçlü değer önerileri geliştirmesi kritik hale geliyor. Gaboras CEO'su Ruhi Konak'a göre bu süreç, gayrimenkul piyasasında yalnızca yön değişimi değil; yatırım kriterlerinin yeniden tanımlandığı yeni bir döneme işaret ediyor. Küresel ölçekte artan jeopolitik riskler ve ekonomik belirsizlikler, gayrimenkul yatırım kararlarını doğrudan etkiliyor, yatırımcıların karar alma dinamiklerinde köklü bir dönüşüm yaşanıyor.

Yatırımcı artık sadece getiriye değil; şeffaflık, güven ve işlem süreçlerinin öngörülebilirliğine odaklanıyor. Konak, küresel rekabetin artık ülke ölçeğinden şehir ölçeğine kaydığını belirterek, yatırım kararlarının daha mikro düzeyde verildiğine dikkat çekiyor. Türkiye'nin bu yarışta öne çıkabilmesi için uluslararası eğitim altyapısını güçlendirmesi, yatırımcı dostu şehir modelleri geliştirmesi ve kamu süreçlerini hızlandırarak daha öngörülebilir hale getirmesi gerekiyor. Yeni dönemde kazananlar, yatırımcıyı sadece davet eden değil; onun yaşamını kolaylaştıran ve güven veren sistemleri kurabilen ülkeler olacak.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

