Gazalcı ve Behramoğlu'ndan 'Kaygılıyız' Bildirisine Tepki - Son Dakika
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Gazalcı ve Behramoğlu'ndan 'Kaygılıyız' Bildirisine Tepki

Gazalcı ve Behramoğlu\'ndan \'Kaygılıyız\' Bildirisine Tepki

Mustafa Gazalcı ve Ataol Behramoğlu, 'Kaygılıyız' bildirisinden imzalarını geri çekti.

05.12.2024 15:05
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(ANKARA) - Eski Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Mustafa Gazalcı ve şair Ataol Behramoğlu, imzaladıkları iddia edilen "Kaygılıyız" başlıklı bildiriden imzalarını geri çektiklerini bildirdi.

Eski CHP Milletvekili Mustafa Gazalcı, bir grup aydın tarafından imzalanarak kamuoyuna duyurulan ancak tartışmalara neden olan "Kaygılıyız"  başlıklı bildiriye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bildiriden imzasını çektiğini duyurdu. Gazalcı yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kamuoyuna benim de adım geçen "Kaygılıyız" başlığıyla bir açıklama yayımlandı. Açıklama genel olarak AKP iktidarının demokrasi, hukuk dışı baskı ve uygulamalarını belirtiyor. İktidarın bu uygulamalarından her aydın gibi ben de kaygılıyım. Bunun için de kendi çapımda uğraşıyorum. Ancak bildirinin 2. paragrafında "Başta muhalefet partileri olmak üzere, …kısaca normalleşmeyen herkesi bu sese ortak olmaya çağırıyoruz" denilerek istemeden bir tartışmanın içine çekiliyorum. Ben CHP'liyim, iktidarın bunca haksız, hukuksuz uygulamaları varken yapay gündem yaratılarak CHP'yi tartışmayı uygun bulmuyorum. İkincisi bildirinin sonunda Barış Davası'ndan yaşayan, aramızdan ayrılan birçok arkadaşımız varken yalnızca Ataol Behramoğlu ve Mustafa Gazalcı'nın adının geçmesi de beni üzdü. O davada bütün arkadaşlar onurluca savaşım verdiler. Özetle "Kaygılıyız" açıklaması genel olarak doğruları söylemesine karşın "normalleşme" tartışmalarına yol açması doğru değildir. Bildiriden adımın çıkarılmasını rica etmeme karşın sonuç alamadım. O yüzden bu açıklamayı yapıyorum. Durumu kamuoyuna saygıyla duyururum."

"Uyarıma karşın gereksiz sözcükler çıkarılmaksızın yayınlandı"

Şair Ataol Behramoğlu da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "'Kaygılıyız' başlıklı bildiri, uyarıma karşın, yersiz ve gereksiz polemiğe yol açacak olan "normalleşmeyen herkes" sözcükleri çıkarılmaksızın yayınlanmıştır. Bu durumda, eleştirilerine katılmak bir yana onları eksik bile bulduğum bildiriden imzamı çekmek zorundayım" ifadesini kullandı. Bir grup aydın, 'Kaygılıyız' başlıklı bir bildiri yayımlayarak, mevcut siyasi ortamdan duydukları endişeyi dile getirerek, demokrasi, özgürlükler ve insan hakları konularına daha fazla odaklanılması çağrısında bulunmuştu. 30 kişi tarafından imzalandığı açıklanan bildiri kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gazalcı ve Behramoğlu'ndan 'Kaygılıyız' Bildirisine Tepki - Son Dakika

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