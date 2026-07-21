Gazeteci Alican Uludağ'a Gözaltı Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazeteci Alican Uludağ'a Gözaltı Tepkisi

21.07.2026 23:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basın meslek örgütleri, gazeteci Alican Uludağ'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

(ANKARA)-Basın Konseyi, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), DİSK Basın-İş ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), gazeteci Alican Uludağ'ın gözaltına alınmasına tepki göstererek serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Gazeteci Alican Uludağ'ın sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek gözaltına alınmasına basın meslek örgütleri ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarla tepki gösterdi.

"GAZETECİLER ÜZERİNDEKİ BASKI OLAĞAN HALE GELDİ"

Basın Konseyi, Alican Uludağ'ın yeniden gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, gazetecilerin mesleklerini yapmaları nedeniyle baskı altında tutulduğunu belirtti.

Açıklamada, Uludağ'ın daha önce de gözaltına alındığı ve tutuklandığı hatırlatılarak, gazetecilerin yakın takibe alınmasının ve mesleklerini yapmalarının engellenmeye çalışılmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Basın Konseyi, "Gerçekleri bulup yazmaya çalışan bazı gazetecilerin yakın takibe alınması ve mesleklerini yapmamaları için baskı altında tutulmaları olağan hale geldi" ifadelerini kullanarak uygulamayı kınadı.

"GÖZALTIYI KABUL ETMİYORUZ"

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Uludağ'ın sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığını belirterek, gazetecilerin ifadeye çağrıldıklarında gideceğini, gözaltı uygulamasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

ÇGD açıklamasında, "Alican Uludağ serbest bırakılmalıdır" çağrısı yapıldı.

"İFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE MÜDAHALE"

DİSK Basın-İş, Uludağ'ın daha önce sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklandığını ve ilk duruşmada tahliye edildiğini hatırlattı.

Sendika açıklamasında, gazetecilerin haberleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltı ve tutuklama tehdidiyle karşı karşıya kalmasının ifade ve basın özgürlüğüne yönelik açık bir müdahale olduğu belirtildi.

"GAZETECİLİK FAALİYETİ YERGI KONUSU YAPILAMAZ"

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), gazeteciliğin yalnızca haber yapmakla sınırlı olmadığını, araştırma yapmak, bilgi ve belgeleri kamuoyuyla paylaşmak ve eleştirel değerlendirmelerde bulunmanın da mesleğin bir parçası olduğunu vurguladı.

TGS açıklamasında, gazetecileri haberleri, yorumları ve mesleki faaliyetleri nedeniyle hedef alan işlemlerin halkın haber alma hakkına yönelik bir müdahale olduğu ifade edilerek, Uludağ'ın derhal serbest bırakılması istendi.

Kaynak: ANKA

Sivil Toplum, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Uludağ, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazeteci Alican Uludağ'a Gözaltı Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahbap soruşturmasında Oğuzhan Uğur dahil 9 kişi tutuklandı Ahbap soruşturmasında Oğuzhan Uğur dahil 9 kişi tutuklandı
İngiltere’nin yeni Başbakanı Burnham ilk Trump’la görüştü Telefonda İran sözü İngiltere'nin yeni Başbakanı Burnham ilk Trump'la görüştü! Telefonda İran sözü
Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı! 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
YKS sonuçları açıklandı İptal edilen soru sayısı 2’ye yükseldi YKS sonuçları açıklandı! İptal edilen soru sayısı 2'ye yükseldi
Efsane satranççı cumhurbaşkanlığı teklifini reddetti: Yeterince güçlü değilim Efsane satranççı cumhurbaşkanlığı teklifini reddetti: Yeterince güçlü değilim
YKS’nin şampiyonları belli oldu İşte Türkiye birincileri YKS'nin şampiyonları belli oldu! İşte Türkiye birincileri

22:52
İlk maç ilk galibiyet Fenerbahçe Polonya’ya avantajlı gidiyor
İlk maç ilk galibiyet! Fenerbahçe Polonya'ya avantajlı gidiyor
21:50
CHP İstanbul’da 7 ilçe başkanı görevden alındı
CHP İstanbul'da 7 ilçe başkanı görevden alındı
21:09
Orta Doğu yangın yeri İran, Bahreyn ve Erbil’i vurdu
Orta Doğu yangın yeri! İran, Bahreyn ve Erbil'i vurdu
20:24
Suudi turist, fotoğraf çekilmek istediği derede boğuldu
Suudi turist, fotoğraf çekilmek istediği derede boğuldu
19:58
Washington Post: İran’daki savaş dolayısıyla Pentagon bütçesi hızla tükeniyor
Washington Post: İran'daki savaş dolayısıyla Pentagon bütçesi hızla tükeniyor
19:50
Özgür Özel’in kuracağı “Yeni Parti“ye itiraz
Özgür Özel'in kuracağı "Yeni Parti"ye itiraz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 23:17:32. #7.12#
SON DAKİKA: Gazeteci Alican Uludağ'a Gözaltı Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.