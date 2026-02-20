Gazeteci Alican Uludağ Gözaltına Alındı

(ANKARA) - Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, gazeteci Alican Uludağ'ın gözaltına alınmasına ilişkin, "Bir yıldan daha uzun süre önce yaptığı bir açıklama nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaret ve dezenformasyonla suçlanıyor. Türkiye'deki demokratik standartların geldiği nokta bu. Üzücü" dedi.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, gazeteci Alican Uludağ'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Amor, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"DW Türkçe'de çalışan tanınmış gazeteci Alican Uludağ dün evinde 30 polis tarafından gözaltına alındı. Bir yıldan daha uzun süre önce yaptığı bir açıklama nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaret ve dezenformasyonla suçlanıyor. Türkiye'deki demokratik standartların geldiği nokta bu. Üzücü."