Gazeteci Alican Uludağ Gözaltında

(İSTANBUL) - Gazeteci Alican Uludağ, sosyal medya paylaşımları nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Alican Uludağ hakkında X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında re'sen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Başsavcılık, soruşturmanın "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamaları kapsamında yürütüldüğünü belirtti. Açıklamada, Uludağ'ın Ankara'da gözaltına alındığı ve 20 Şubat 2026 tarihinde mevcutlu olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmesi yönünde talimat verildiği kaydedildi.