Gazeteci Alican Uludağ’ın yargılandığı davada sonraki duruşma 22 Aralık\'ta

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Sosyal medya paylaşımları nedeniyle "Cumhurbaşkanına alenen hakaret", "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçlamalarından yargılanan gazeteci Alican Uludağ'ın bir sonraki duruşması 22 Aralık'ta yapılacak.

Ankara'da gözaltına alınarak 20 Şubat'ta tutuklanan ve İstanbul'a götürülen Uludağ, tutukluluğunun 90'ıncı gününde ilk kez hakim karşısına çıkmış ve serbest bırakılmıştı. Gazeteci Alican Uludağ'ın yargılandığı davanın ikinci duruşması, Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmada Uludağ ve taraf avukatları hazır bulundu. Savunma yapan Uludağ, "'Yargı ve saray arasındaki kara propaganda mekanizması' başlıklı bir paylaşımım var, bunun bir tarafı İletişim Başkanlığı ve Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'dir. Bu tarihte paylaşımımı yalanladıklarına yönelik bir kamuoyu açıklaması yapıp yapmadıklarının sorulmasını istiyorum. Çünkü ben onlarla ilgili paylaşımda bulundum. Onlar bunu yalanlamadı ancak resmi bir açıklama yapıp yapmadıklarının tespiti önemli" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlarının savunmalarına dikkati çeken Uludağ, "Savunmalarında tam olarak benim hangi twitimden neden şikayetçi olduklarını ifade etmemişler. Hangi twitlerimden, ifadelerimden şikayetçi olduklarının net şekilde ortaya konulmasını, bunların sorulmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Hakim, Uludağ'ın taleplerini kabul ederek İletişim Başkanlığı'na müzekkere yazılarak söz konusu paylaşıma yönelik bir açıklama yapılıp yapılmadığının sorulmasına karar verdi. Bir sonraki duruşma 22 Aralık'ta görülecek.