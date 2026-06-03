Alican Uludağ'dan Mansur Yavaş'a Ziyaret

(ANKARA) - Gazeteci Alican Uludağ, tutukluluk sürecinde kendisiyle yakından ilgilendiğini belirttiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti.

Uludağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tutukluluk sürecimde yakından ilgilenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret ettim. Türkiye gündemine ilişkin düşüncelerini dinleme imkanı buldum. Desteği için bir kez daha teşekkür ederim. Gazeteci İsmail Arı'nın da tahliye edilmesi gerektiğini ifade etti." dedi.