Gazeteci Azim Deniz'e Saldıran Adem Tenbel'e Verilen Ceza Tepki Topladı - Son Dakika
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Gazeteci Azim Deniz'e Saldıran Adem Tenbel'e Verilen Ceza Tepki Topladı

Gazeteci Azim Deniz\'e Saldıran Adem Tenbel\'e Verilen Ceza Tepki Topladı

Kayseri'de gazeteci Azim Deniz'i vurduktan sonra tutuksuz yargılanan Adem Tenbel, 'silahla yaralama' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından toplam 4 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti, verilen cezanın kamu vicdanını rahatsız ettiğini belirterek tepki gösterdi.

29.01.2025 18:28  Güncelleme: 18:29
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KAYSERİ'de gazeteci Azim Deniz'i (52) takip edip, evinin önündeki otoparkta tabancayla vuran Adem Tenbel'in tutuksuz yargılandığı davada 2 ayrı suçtan toplam 4 yıl 4 ay hapis cezası alması sonrası Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC), kararla ilgili açıklama yaptı. KGC Başkanı Metin Kösedağ, "Hem meslektaşımıza hem de mesleğimize yapılan bu saldırının boyutunun ne kadar kötü olduğunu ve bizi de derinden üzdüğünü anlatmak için buradayız" dedi.

Olay, geçen yıl 5 Şubat'ta saat 08.30 sıralarında, Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Karasu Sokak'taki 13 katlı binanın otoparkında meydana geldi. Yerel bir gazete ile televizyonun sahibi olan Azim Deniz, işe gitmek için evinden çıkıp, aracına yöneldi. Bu sırada kimliği belirsiz kişi, Deniz'i takip edip, tabancayla yaraladı. Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Deniz taburcu olurken, olaya ilişkin bazı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Deniz'in aracına doğru yöneldiği, şüphelinin de kendisini takip ettiği görüldü.

YOZGAT'TA YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüphelinin Adem Tenbel olduğunu belirledi. Tenbel, olay gününün akşamında Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yakalandı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Kayseri'ye getirilen Adem Tenbel, işlemleri sonrası tutuklandı. Kayseri 2'nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutukluluk incelemesi yapılan Adem Tenbel, olaydan 3,5 ay sonra adli kontrol tedbiriyle salıverildi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Adem Tenbel hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan dava açıldı. GAZETECİLER VERİLEN KARARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Adem Tenbel, mahkeme heyeti tarafından 'silahla yaralama' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından toplam 4 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Verilen karar nedeniyle Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen basın toplantısına, Cemiyet Başkanı Metin Kösedağ, gazeteci Azim Deniz ile kentte görev yapan gazeteciler katıldı. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, "Hangi hukukçuya sorarsak soralım verilen cezanın kamu vicdanını rahatsız ettiğini söyledi. Hangi meslekten olursa olsun bunun kabul edilebilir bir durum olmadığını düşünüyoruz. Hem meslektaşımıza hem de mesleğimize yapılan bu saldırının boyutunun ne kadar kötü olduğunu ve bizi de derinden üzdüğünü anlatmak için buradayız" diye konuştu.

'HERKES HAKETTİĞİ CEZAYI ALSIN'

Verilen karara tepki gösteren gazeteci Azim Deniz ise "Daha olayın iddianamesi yazılmadan bu şahsı 3,5 ay içinde serbest bıraktılar. Bu kişi suçu işlediği halde hala cezaevinde değil. Yargılama süreci tamamlandı. Savcımız konuyu çok güzel özetledi. Bilirkişi ve hastane raporlarında öldürme kastıyla ateş ettiği ortada. Savcı beyin verdiği mütalaada ortada. Ama, yargılama süreci tamamlandı ve dün sanık güle oynaya geldi, güle oynaya gitti. Bu arkadaşa 'yaralama' suçundan 4 yıl 4 ay ceza verildi. Normal sokak kavgası değil, yazdığımız bir haberden dolayı başımıza bu olay geldi. 1 sene sonra böyle bir saldırıya maruz kaldım. Verilen ceza hepimizi üzdü. Bizim tek isteğimiz tek talebimiz adil yargılama ve herkes hak ettiği cezayı alsın. Eğer, suçluları sokakta gezdirmeye devam ederlerse o zaman bu şehirde huzur kalmaz. Biz, bu şehirde huzur olsun istiyoruz. Şehirde yaşananları sıkıntı yaşamadan topluma haberlerimizi ulaştırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Politika, Güvenlik, Kayseri, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Medya, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazeteci Azim Deniz'e Saldıran Adem Tenbel'e Verilen Ceza Tepki Topladı - Son Dakika

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