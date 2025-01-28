Gazeteci Azim Deniz\'i Vuran Şüpheliye 2 Yıl 10 Ay Hapis Cezası

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KAYSERİ'de gazeteci Azim Deniz'i (52) takip edip, evinin otoparkında tabancayla vuran Adem Tenbel, tutuksuz yargılandığı davada 2 ayrı suçtan toplam 2 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 5 Şubat'ta saat 08.30 sıralarında, Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Karasu Sokak'taki 13 katlı binanın otoparkında meydana geldi. Yerel bir gazete ile televizyonun sahibi olan Azim Deniz, işe gitmek için evinden çıkıp, aracına yöneldi. Bu sırada kimliği belirsiz kişi, Deniz'i takip edip, tabancayla yaraladı. Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Deniz taburcu olurken, olaya ilişkin bazı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Deniz'in aracına doğru yöneldiği, şüphelinin de kendisini takip ettiği görüldü.

YOZGAT'TA YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüphelinin Adem Tenbel olduğunu belirledi. Tenbel, olay gününün akşamında Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yakalandı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Kayseri'ye getirilen Adem Tenbel, işlemleri sonrası tutuklandı.

Kayseri 2'nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutukluluk incelemesi yapılan Adem Tenbel, olaydan 3,5 ay sonra adli kontrol tedbiriyle salıverildi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Adem Tenbel hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan dava açıldı.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Adem Tenbel ile taraf avukatları hazır bulunurken, şikayetçi Azim Deniz katılmadı. Önceki ifadelerini tekrar eden sanık Tenbel, beraatini istedi.

Duruşma savcısı, sanığın 'Kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanığın eyleminin 'Silahla yaralama' kapsamında kaldığı gerekçesiyle bu suçtan 1 yıl 4 ay ile 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 1 yıl 6 ay olmak üzere toplam 2 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.