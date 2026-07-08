Gazeteci Gürcihan hakkında iddianame kabul edildi

Haber: Zuhal Çiloğlan

(İSTANBUL) - İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a ilişkin bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle 1 Temmuz'da tutuklanan gazeteci Fatma Sibel Gürcihan hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan, 6 gün sonra iddianame düzenledi. İstanbul Anadolu 78. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti, Gürcihan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. İlk duruşma 4 Ağustos'ta görülecek.

Gazeteci Fatma Sibel Gürcihan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı ve eski bakan Berat Albayrak hakkındaki paylaşımı nedeniyle gözaltına alınıp, 1 Temmuz günü tutuklanmıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Gürcihan hakkında sosyal medya paylaşımı nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan iddianame düzenledi.

İstanbul Anadolu 78. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Gürcihan'ın Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi uyarınca cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün hazırladığı araştırma raporu doğrultusunda Gürcihan'ın "@FSYuksek" kullanıcı adlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Savcılık, Gürcihan'ın, 29 Haziran 2026 tarihinde, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a ilişkin bir röportajı alıntılayarak çeşitli paylaşımlarda bulunduğu, bu paylaşımın soruşturmaya konu edildiğini kaydetti.

İddianamede, Gürcihan'ın ifadesinde paylaşımın kendisine ait olduğunu kabul ettiği, söz konusu paylaşımı gazetecilik faaliyeti kapsamında yaptığını, yanlış anlaşıldığını düşündüğünü ve özür dilediğini söylediği aktarıldı.

Savcılık ise paylaşımda yer alan iddiaların doğruluğu teyit edilmeden kamuoyuna kesinlik atfedilerek yayıldığını değerlendirerek, eylemin TCK'nın 217/A maddesinde düzenlenen "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu oluşturduğu kanaatine vardı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ, TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

İstanbul Anadolu 78. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi bir gün sonra kabul ederek yargılama sürecini başlattı. Tensip zaptında, tutuklu Gürcihan'ın, üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren somut olgular bulunduğu, adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Mahkeme ayrıca, sanığın duruşmada hazır edilmesine, sosyal ve ekonomik durumunun araştırılmasına, sosyal medya paylaşımının herkese açık olup olmadığına ve kaç kişi tarafından görüntülendiğine ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden bilgi istenmesine karar verdi.

Bunun yanı sıra, gazeteci Gürcihan hakkında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü başka bir soruşturma dosyasında "tehdit" suçundan iddianame düzenlenmesi halinde dosyaların birleştirilmesinin değerlendirilmesi de tensipte yer aldı.

Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 4 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00'da görülmesine karar verdi.