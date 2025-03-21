Gazeteci İsmail Saymaz hakkında ev hapsi kararı verildi - Son Dakika
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Gazeteci İsmail Saymaz hakkında ev hapsi kararı verildi

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Gezi Parkı soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz'a adli kontrol uygulandı, ev hapsi verildi.

21.03.2025 13:42
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Gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinin ardından ev hapsi talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Saymaz hakkında, Sulh Ceza Hakimliğince ev hapsi kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, gazeteci İsmail Saymaz'ın Gezi Parkı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Osman Kavala'nın web sitesinin hazırlanmasında ve eylemleri basın yoluyla yayma amacıyla kurmayı planladığı televizyon kanalının kurulması için rol alan kişilerle konuşma içerikleri tespit edildi. Soruşturma kapsamında Saymaz'ın; Gezi Parkı sanıkları Mehmet Osman Kavala, Şerafettin Can Atalay, Çiğdem Mater Utku ve Ayşe Mücella Yapıcı ile olaylar sürecinde yoğun irtibatı olduğu, sosyal medyadan olaylara ilişkin çok sayıda paylaşımda bulunduğu, olaylarda aktif rol alarak sosyal medyada gerçekle bağdaşmayan bilgiler vererek vatandaşları kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtmaya çalıştığı belirlendi.

"HÜKÜMETİ ORTADAN KALDIRMAYA TEŞEBBÜSE YARDIM" SUÇLAMASI

Soruşturma çerçevesinde Saymaz, 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan gözaltına alındı. Saymaz emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Saymaz hakkında ev hapsi kararı verildi.

Gazeteci İsmail Saymaz hakkında ev hapsi kararı verildi

DESTEK İÇİN ADLİYEYE GELDİLER

Öte yandan; İsmail Saymaz'ın eşi Şeyda Saymaz ve Halk Tv Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş da adliyeye geldi. Gazeteciler Barış Pehlivan, Şule Aydın, Barış Terkoğlu ve Timur Soykan da Saymaz'a destek için adliyede bekledi.

Gazeteci İsmail Saymaz hakkında ev hapsi kararı verildi

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Son Dakika Güncel Gazeteci İsmail Saymaz hakkında ev hapsi kararı verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Uuu bbb:
    ey akpliler sizin girecek eviniz bile olmayacak 164 151 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    ekepe acilen kapatılmalıdır devlet gücünü kullanarak halka eziyet ediyor kural tanımaLar 113 103 Yanıtla
  • Necati Çolak :
    Maşallah maşallah ülkede ne kadar hızlı mahkeme karar veriyormuş da haberimiz yokmuş maşallah maşallah benim bir mahkemem vardı 3 yılda bitti 60 8 Yanıtla
  • Kemal:
    Bu adamı zaten niye bu kadar beklettiler...evvelden gazeteci gece yarısı evinden alınırdı bir daha haberi gelmzdi, şimdi suçluya bile hak veriliyor. 11 36 Yanıtla
    Osman Karaduman:
    senide burda görenler adam sanır .Metin Göktepe gazeteci idi aynen senin gibi düşünen polislerce katledildi . İstanbul, Eyüp'te 8 Ocak 1996 günü takip ettiği haber sırasında polislerce gözaltına alındıktan sonra götürüldüğü kapalı spor salonu yakınında ölü bulundu 2 0
  • 205622:
    atın içeri hepsini mulafet eden nimse kalmasın halka kimse gercekleri anlatmasin 6 9 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    zaten bir gazeteci ,bir sanatçı birde seçim kazanacak biri yeter .ayşe barım ,ismail saymaz , ekrem imamoğlu..... hepsi masa altına saklansın konuşamasın aman bizi de tutuklarlar mantığı . biz bu senaryoyu daha önce yaşadık...ergenekon ve balyoz davalarında... kör olanlar görmek istemiyor 9 3 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    kimse kimse gibi dusunmek zorunda degil.. fikir baska baska olmasa koyun kurt ile gezerdi demis Asik Veysel.. simdi bu fanatik x partili y partili birine desem niye bu arabayi aldin anlatir bi kac sey, ee bunun yerine sunu alsana desem biraz ee ama" bunu al" almadiysan sen soylesin boylesin desem,herhalde en iyi ihtimalle "sanane"kardesim der. kimse kimsenin dusuncesine egemen olmaya kalkmamali.. ha suc yasa ile tanimli ise elbetteki yargilanmali o ayri bir sey . ama genel bi ben ne dusunuyorsam o dogrudur bizi sadece kutuplastirirdi ve oyle de oluyor ne aci bir sey.. kendi aklimiz var ve tum partilerden ustte bizim aklimiz.. sadece saygi duymak zayiflik algisi var toplumun genelinde.. derhal erken secim zamani bence 4 2 Yanıtla
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