Gazeteci Mevlüt Işık\'ın ölümünün 36. yılında anma töreni düzenlendi

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(ANKARA) - Gazeteci Mevlüt Işık, ölümünün 36. yılında mezarı başında anıldı. Cebeci Asri Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine Işık'ın ailesi, meslektaşları ve sevenleri katıldı.

Gazeteciler Cemiyeti üyesi Mevlüt Işık, ölümünün 36. yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Cebeci Asri Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine Işık'ın ailesi, meslektaşları ve sevenleri katıldı. Törende; Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Başkan Vekili Savaş Kıratlı ile Cemiyet üyeleri Yılmaz Polat ve İsmet Orhan, Işık'ın kardeşi Metin Işık, kızı Aybüke Işık, yeğeni Yağız Kutay Işık ve torunları bulundu.

Işık için düzenlenen anma töreninde konuşan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, şunları söyledi:

"36 yıl olmuş Mevlüt Işık vefat edeli. Bu süre içinde yaptığımız anmalardaki konuşmaları art arda eklersek Mevlüt yaşarken yaptığım konuşmalardan çok daha uzun olur. Mevlüt ile yüz yıl yaşamış gibi ama bir gün de geçmiş gibi bir hayat yaşadım. Mevlüt hayatımda tanıdığım en yiğit adamdı, büyük bir vatanseverdi, yurt sevgisini kendi menfaatlerinin de üzerinde tuttu. Hayır demesini bilen erdemli insanlardan biriydi. Mevlüt'ün en önemli özelliklerinden biri hayatı boyunca kendisi için hiç bir şey istemeyi bilmemesiydi. Erdemli insanlar başkaları için bir şeyler yaptığında kendisi için yapmış kadar mutlu olur. Mevlüt Işık pek çok kişinin hayatına dokunmuş, mesleklerinde kariyerlerinde iyi yerlere gelmelerine vesile olmuştur. Hayat iki çizgi arasında; doğum ve ölüm. Öldükten sonra hala anılmak iyi biri olduğunuzu gösterir. Sonsuz ölüm yoktur. Herkese yaptığı iyiliklerden dolayı mekanının cennet olduğunu biliyoruz. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Öldüğünden beri Işık bayrağını alan ve layıkıyla taşıyan buraya gelmemize vesile olan kardeşim Metin Işık'a da çok teşekkür ediyoruz. Hem aileyi bir arada tutuyor hem de bizleri."