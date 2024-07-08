Gazeteci Teoman Erel'in ölümünün 30. yılında anma töreni düzenlendi

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(İZMİR)- Gazeteci yazar Teoman Erel, ölümünün 30'uncu yılında Seferihisar'daki anıtı önünde ailesi, sevenleri ve meslektaşları tarafından anıldı.

Teoman Erel'i anma törenine, eşi Gül Neşe Erel, oğlu gazeteci yazar Hasan Erel'in yanı sıra sıra, Mavi Vatan doktrini sahibi Amiral Cem Gürdeniz, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Okan Tarhan, Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı ve Dağarcık Türkiye Platformu Direktörü Enis Musluoğlu katıldı.

Teoman Erel'in anıtı önünde saygı duruşu yapılan törende, Erel'in hayatı ve başarıları anlatıldı, yazılarıyla topluma sağladığı katkılar vurgulandı.

Teoman Erel, 6 Temmuz 1994'te Ankara'dan Seferihisar'daki evine gelirken Afyon'da geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Ölümünden sonra Milliyet ve Güneş gazetelerinde yazdığı ilçe ile ilgili yazıları toplanarak "Teoman Erel'in Seferihisarı" başlığıyla kitap haline getirilmişti. 2012'de Belediye tarafından Heykeltraş Gökhan Yerlikaya tarafından anısına yapılan anıt, Sığacık Parkı'na yerleştirilmişti.