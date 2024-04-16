Gazeteciler Cemiyeti Genç Gazetecilere Eğitim Kampı Düzenliyor

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Gazeteciler Cemiyeti, Balkan Araştırmacı Gazetecilik Ağı ile sürdürdüğü iş birliği çerçevesinde genç gazeteciler için eğitim kampı düzenliyor. 27-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında Ankara Gölbaşı'nda düzenlenecek eğitim için başvurular, 30 Nisan'a kadar devam edecek.

Gazeteciler Cemiyeti genç gazetecilerin meslek hayatına katkı sağlamak için düzenlediği eğitimleri sürdürüyor. Gazeteciler Cemiyeti ile Balkan Araştırmacı Gazetecilik Ağı iş birliği ile 27- 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında Ankara Gölbaşı'nda düzenlenecek eğitim için başvurular 30 Nisan'a kadar yapılabilir. 5 gün sürecek eğitim kampında araştırmacı gazeteciliğin temelleri, etik ve uygulama esasları konuları üzerinde durularak atölye çalışmaları düzenlenecek.

Katılım koşulları arasında Türkiye veya Batı Balkanlar'dan katılıyor olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak, serbest veya herhangi bir kurumda çalışan gazeteci olmak yer alıyor. İletişim Fakültesi mezunu olan ya da fiilen en az 2 yıl gazetecilik yapan adaylar ile kadın başvuru sahipleri ise öncelikli grup sayılacak. Eğitim kampını tamamlayan gazeteciler, 3 haberden oluşan mikro projelerini uygulamaya hak kazanacak. Mikro projeler, en fazla 3 ay içinde tamamlanarak teslim edilecek. Mikro projeler için katılımcı başına bin Euro'ya kadar ayni destek sağlanacak.

Gazeteciler Cemiyeti Eğitim Kampı'na dair soruları yanıtlamak ve eğitime dair bilgi vermek amacıyla 24 Nisan saat 19.00'da Zoom üzerinden ilk bilgilendirme toplantısını düzenleyecek.