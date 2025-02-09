Gazeteciler Cemiyeti'nden Gözaltılara Tepki

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(ANKARA) - Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Birgün gazetesi çalışanlarının gözaltına alınmasına " Türkiye'de gazetecilik, bugün yalnızca haber yapmak değil, aynı zamanda özgürlük için direnmek anlamına da geliyor. BirGün gazetesi çalışanı meslektaşlarımız derhal serbest bırakılmalı, basın üzerindeki baskılar sona erdirilmelidir" sözleriyle tepki gösterdi.

Yazılı açıklama yapan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin BirGün gazetesi yöneticilerinin gözaltına alınmasına ilişkin şunları kaydetti:

"Gazeteciler Cemiyeti olarak haber peşinde koşan tüm meslektaşlarımızla dayanışma içerisindeyiz. Gazetecilik, bir ülkenin demokrasi seviyesinin aynasıdır. Ancak Türkiye'de bu ayna her geçen gün biraz daha karartılıyor. Son olarak BirGün gazetesi Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir, gazetecilik yaptıkları için gözaltına alındı. Haber yapmak suç mu? Değilse neden gazetecilerin peşini bırakmıyorsunuz? Bir gazetecinin haber yaptığı için suçlanması ve gözaltına alınması, hukuk devletinin en temel ilkelerine aykırıdır. Bir haberin içeriği, toplumun haber alma hakkını ilgilendirdiği kadar, artık gazetecinin özgürlüğünü de belirleyebiliyor. Bir fotoğraf paylaşmak, bir açıklamayı haberleştirmek, kamuoyunu bilgilendirmek suç olarak kabul ediliyorsa, burada keyfi bir hukuk düzeninden bahsetmek kaçınılmaz hale geliyor."

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in, haber bültenlerinde olumsuzlukların öne çıkarılmamasına ilişkin açıklaması ve basının ülkeye dair "olumlu gelişmeleri" yeterince vermediğine dair sözlerine de tepki gösteren Bilgin "RTÜK Başkanı gazetecilere gazeteciliği öğretmeye çalışmasın. Gazeteciliğin temel işlevlerinden biri, halkın gerçekleri öğrenme hakkını korumak değil midir?" diye sordu.

Bilgin, Türkiye'nin enerji, savunma sanayi, yerli ve milli teknoloji, sanat, kültür ve spor alanlarında başarılar elde etmesinin övünülecek bir gerçek olduğunu ancak gazeteciliğin işlevinin yalnızca iktidarın gösterdiği çerçevede haber yapmak olamayacağını, gazetecinin halkın yaşadığı sorunları, yönetenlerin eksikliklerini ve toplumun tüm gerçeklerini ortaya koymak zorunda olduğunu vurguladı.

"BirGün gazetesi çalışanı meslektaşlarımız derhal serbest bırakılmalı"

Bilgin "Türkiye'de gazetecilik, bugün yalnızca haber yapmak değil, aynı zamanda özgürlük için direnmek anlamına da geliyor. BirGün gazetesi çalışanı meslektaşlarımız derhal serbest bırakılmalı, basın üzerindeki baskılar sona erdirilmelidir" sözleriyle gözaltına alınan gazetecilerin serbest bırakılması çağrısı yaptı.