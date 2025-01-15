Gazeteciler Cemiyeti\'nden Medya Sermayesi Uyarısı

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(ANKARA) – Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, "Son günlerde bazı medya gruplarının kamuoyunda tartışılır bicimde el değiştirmelerini kaygıyla izliyoruz. Bugün ülkemiz medyasındaki sermaye değişimleri ve yeni sermaye gruplarının sektöre girmesi istihdam olanakları nedeniyle kısa vadede olumlu görülse de sermaye yapılarının şeffaf ve denetime açık olmaması ülkemiz gazeteciliği için son derece olumsuz bir tablo oluşturmaktadır. Sektördeki yeni hamle ve gelişmelerin seçim süreçleriyle bağlantılı olduğunu biliyor ve bu nedenle de endişeler taşıyoruz" dedi.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, medyanın tartışmalı sermaye hareketlerine dikkati çekti. Türkiye'de medya sermayesinin gri alanlarda ve şeffaflıktan uzak yapısının sürdüğünü bunun hem gazeteciliğe hem demokrasiye zarar verdiğini vurguladı ve basındaki mali ilişkiler için tam şeffaflık talebini dile getirdi. Bilgin, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Medyada tartışmalı sermaye hareketlerini kaygıyla izliyoruz"

"Son günlerde bazı medya gruplarının kamuoyunda tartışılır bicimde el değiştirmelerini kaygıyla izliyoruz. Medya organları, üzerinde hiçbir soru işareti ve şaibe bulunmayan sermaye kaynağı ile yönetilmelidir. Basın yayın kuruluşları sıradan ticari işletmeler değildir. Demokrasinin gelişmesi, kamuoyunun ve seçmenin kendi hür kanaatini geliştirerek sağlıklı kararlar alabilmesi için medyanın ekonomik ve politik etkilerden olabildiğince uzak kalması gerekir. Mesleğimiz doğası gereği, bağımsız ve ilkeli habercilik faaliyeti için, kamu yararı üzerinde hiçbir çıkar ve fayda aramaksızın iş yürütecek sermaye sahiplerine ihtiyaç duyar. Ancak maalesef zayıf demokrasilerde medya sermayesi hep gri alanda kalır, perde arkasında siyasetle gizli kapaklı işler yapar, çeşitli güç sahiplerinin etki alanında faaliyet yürütür. Demokratik ülkelerde ise medya sermayesi şeffaf, hesap verebilir, kamuoyunun denetiminde kuruluşlardır. Bu, medyanın kamusal önemi nedeniyle böyledir ve demokrasi için de zorunludur.

"Medyada tam mali şeffaflık sağlanması demokrasinin gereğidir"

Bugün ülkemiz medyasındaki sermaye değişimleri ve yeni sermaye gruplarının sektöre girmesi istihdam olanakları nedeniyle kısa vadede olumlu görülse de sermaye yapılarının şeffaf ve denetime açık olmaması ülkemiz gazeteciliği için son derece olumsuz bir tablo oluşturmaktadır. Sektördeki yeni hamle ve gelişmelerin seçim süreçleriyle bağlantılı olduğunu biliyor ve bu nedenle de endişeler taşıyoruz. Medyada tam mali şeffaflık sağlanması demokrasinin gereğidir. Bizler, mesleğimize ve onun demokratik kamusal önemine inanan gazeteciler olarak, medya sektöründeki sermaye hareketlerinde tam şeffaflık talep ediyoruz. Açıklanamayan tek bir kuruşun, ilişkileri üzerinde en ufak bir şaibe taşıyan herhangi bir mal varlığının mesleğimize bulaşmasına izin verilmemesini istiyoruz. Yeni kurulan ya da el değiştiren televizyon, gazete, internet sitesi ve diğer medya organlarının sermaye yapılarının denetlenebilmesini talep ediyoruz. Basın sektöründeki mali hareketlerin şeffaf olmasını, kamu kaynaklarının bazı medya gruplarına haksız ve hukuksuz şekilde transferinin incelenebilmesini talep ediyoruz."