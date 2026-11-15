Gazeteciler, CHP Kocaeli İl Başkanlığına arbedeye tepki olarak siyah çelenk bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Gazeteciler, CHP Kocaeli İl Başkanlığına arbedeye tepki olarak siyah çelenk bıraktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gazeteciler, CHP Kocaeli İl Başkanlığına arbedeye tepki olarak siyah çelenk bıraktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

CHP Kocaeli'deki programda arbedeye tepki gösteren KOGACE ve TGS üyeleri, CHP Kocaeli İl Başkanlığı önüne siyah çelenk bıraktı. KOGACE Başkanı Hüseyin Öziri, olayı basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına müdahale olarak nitelendirip CHP'den sorumlulara açık tutum istedi.

Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) Kocaeli'deki "Emekte Birlik ve Yaşamda Güvence Buluşması" programında yaşanan arbedeye tepki gösteren gazeteciler, partinin il başkanlığına siyah çelenk bıraktı.

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti (KOGACE) ile Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Kocaeli İl Temsilciliği üyeleri, partinin Kocaeli İl Başkanlığı önünde bir araya geldi.

Binanın önüne siyah çelenk bırakılmasının ardından grup adına basın açıklamasını okuyan KOGACE Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öziri, yaşanan olayın hiçbir gerekçeyle kabul edilemeyeceğini kaydetti.

Öziri, yaşananların yalnızca gazetecilere yönelik bir saldırı olarak değerlendirilemeyeceğini dile getirerek, bunun aynı zamanda halkın haber alma hakkına, basın özgürlüğüne ve demokrasiye yönelik müdahale olduğunu söyledi.

CHP Kocaeli İl Başkanlığına da çağrıda bulunan Öziri, olayla ilgili gerekli adımların atılmasını ve sorumlular hakkında açık tutum sergilenmesini istedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla dün Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Emekte Birlik ve Yaşamda Güvence Buluşması" programı öncesinde partili gençlerin basın mensupları için ayrılan alanda toplanarak tezahüratta bulunması üzerine gazeteciler, görevlerini yerine getiremediklerini belirterek gençlerden bölgeden uzaklaşmalarını istemiş, bunun üzerine yaşanan arbedenin ardından gazeteciler salonu terk etmişti.

Kaynak: AA
Cumhuriyet Halk PartisiYerel HaberlerSivil ToplumPolitikaKocaeliGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek 4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek
Arda Güler’in yeni maaşı ortaya çıktı Günlük kazancı servet Arda Güler'in yeni maaşı ortaya çıktı! Günlük kazancı servet
487 bin kişiyi ilgilendiriyor e-Devlet’ten bir an önce randevu alın 487 bin kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet'ten bir an önce randevu alın
Fırat Nehri’nin yatağı kurudu, Roma dönemi mağaraları ortaya çıktı Fırat Nehri'nin yatağı kurudu, Roma dönemi mağaraları ortaya çıktı
Dirk Kuyt’a servet gibi tazminat İşte ödenen para Dirk Kuyt'a servet gibi tazminat! İşte ödenen para
14 yaşındaki kızın canlı yayını faciayla bitti 14 yaşındaki kızın canlı yayını faciayla bitti
16:08
Futbolun unutulmaz ismi kebapçı oldu Fiyatları görenler şokta
Futbolun unutulmaz ismi kebapçı oldu! Fiyatları görenler şokta
15:58
Liverpool maçındaki tepkisi olay olmuştu Bu kez bakın ne yaptı
Liverpool maçındaki tepkisi olay olmuştu! Bu kez bakın ne yaptı
15:55
Saddam Hüseyin’in generaliydi Şimdi İstanbul’da yaptığı işe bakın
Saddam Hüseyin'in generaliydi! Şimdi İstanbul'da yaptığı işe bakın
15:40
Bakan Şimşek’ten milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama: Herkese dokunulacak
Bakan Şimşek'ten milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama: Herkese dokunulacak
15:29
Kahramanmaraş’ta şap hastalığı: 37 mahallede karantina başladı
Kahramanmaraş'ta şap hastalığı: 37 mahallede karantina başladı
14:50
Hediyeye göre değişen dans: TikTok’taki çiftin yayınına eleştiri yağdı
Hediyeye göre değişen dans: TikTok'taki çiftin yayınına eleştiri yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 16:28:06. #7.12#
SON DAKİKA: Gazeteciler, CHP Kocaeli İl Başkanlığına arbedeye tepki olarak siyah çelenk bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android