Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Özdemir: "Gece Gündüz Demeden Çalışan Tüm Gazetecilerimizin Gazeteciler Günü'nü Kutluyorum" - Son Dakika
Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Özdemir: "Gece Gündüz Demeden Çalışan Tüm Gazetecilerimizin Gazeteciler Günü'nü Kutluyorum"

09.01.2026 17:17  Güncelleme: 19:12
Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilere mesaj yayımlayarak, mesleklerinin önemine vurgu yaptı ve tüm basın emekçilerinin gününü kutladı.

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Zorluklara rağmen mesleğini onurla sürdüren, sahada alın teri döken, gece gündüz demeden çalışan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Vekili Özdemir'in mesajı şöyle:

"Toplumu aydınlatmak ve bilgilendirmek için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan tüm basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'İyi bir gazeteci, halkın sesidir' sözü, gazeteciliğin yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda çok önemli bir toplumsal görev olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Zor şartlar altında çalışıp, günün her saatinde haber peşinde koşan, sorumluluk duygusu içinde toplumu bilgilendiren basın emekçileri olarak sizler; halkın sesi, toplumun vicdanı, doğru bilginin ve adaletin savunucuları olarak son derece önemli ve kıymetli bir misyona sahipsiniz. Özellikle bilgi kirliliğinin arttığı günümüzde, kamuoyunun doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasında üstlendiğiniz rol her zamankinden daha büyük bir önem taşımaktadır.

Bu vesileyle; meslek hayatı boyunca kamuoyunu bilgilendirmek için emek veren, kalemiyle, objektifiyle ve kamerasıyla iz bırakan tüm basın emekçilerimizi saygıyla selamlıyor; aramızdan ayrılan gazetecilerimizi rahmetle anıyorum. Zorluklara rağmen mesleğini onurla sürdüren, sahada alın teri döken, gece gündüz demeden çalışan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: ANKA

