Gazeteciler İsrail\'in Al Jazeera muhabirini öldürmesini protesto etti

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Gazze Şeridi'nde görev yapan onlarca gazeteci, İsrail'in Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul ve kameraman Rami er-Rifi'yi öldürmesini protesto etti.

Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisi, Aksa Şehitleri Hastanesi önünde protesto düzenledi.

Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gazetecilere karşı işlediği cinayetleri kınadıklarını belirtti.

"İsrail'i ve ABD'yi, gazetecilere ve Gazze Şeridi'ndeki halkımıza karşı işlenen suçlardan sorumlu tutuyoruz." diyen Sevabite, uluslararası toplum ve kuruluşlara, İsrail'in devam eden suçlarının uluslararası mahkemelerde soruşturulması, Filistinli gazetecilere yönelik saldırıların durdurulması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu.

Al Jazeera televizyonu da saldırıyı kınarken, muhabirlerinin ölümüne neden olanların yargılanması için hukuki adımlar atacağını bildirdi.

Al Jazeera muhabiri Gul ve kameraman Rifi, İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İsrail saldırıları sonucu yıkılmış evinin görüntülerini almak için Şati Mülteci Kampı'na gitmişti.

Gazeteciler, Heniyye'nin yıkılmış evinin çekiminin ardından bölgeden ayrıldıkları sırada araçlarını hedef alan İHA saldırısında hayatlarını kaybetmişti.