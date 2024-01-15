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Gazeteciler İsrail'in saldırılarını protesto etti - Son Dakika
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Gazeteciler İsrail'in saldırılarını protesto etti

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde onlarca Filistinli gazeteci, meslektaşlarının İsrail tarafından hedef alınmasını protesto etti. El-Gad Televizyonu foto muhabiri Yezen ez-Zuveydi'nin İsrail'in saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından onlarca gazeteci Refah kentindeki Kuveyt Hastanesi önünde toplandı. Gazeteciler, 'Yayın devam ediyor ve durmayacak' ve 'Gerçeklerin sesinin susturulmasına hayır' yazılı dövizler taşıdı.

Gazeteciler İsrail\'in saldırılarını protesto etti
15.01.2024 - 23:17,  Güncelleme: 23:31
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Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde onlarca Filistinli gazeteci, meslektaşlarının İsrail tarafından hedef alınmasını protesto etti.

El-Gad Televizyonu foto muhabiri Yezen ez-Zuveydi'nin İsrail'in saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından onlarca gazeteci Refah kentindeki Kuveyt Hastanesi önünde toplandı.

Gazeteciler, "Yayın devam ediyor ve durmayacak" ve "Gerçeklerin sesinin susturulmasına hayır" yazılı dövizler taşıdı.

El-Gad Televizyon kanalı muhabiri Muhammed Ebu Namus, gösteride yaptığı konuşmada, İsrail'in gerçeği gizleme girişimlerini ve gazetecileri kasıtlı olarak hedef almasını kınadıklarını belirtti.

İsrail'in, basın mensuplarının, Filistin halkına karşı işlenen ihlalleri ortaya çıkarmasına engel olduğunu kaydeden Ebu Namus, "Biz hala sahadayız, buradan ayrılmayacağız ve İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği ihlal ve suçları aktarmaya devam edeceğiz." dedi.

Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Zuveydi'yle birlikte 7 Ekim'den bu yana Gazze'de öldürülen gazetecilerin sayısının 118'e yükseldiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA
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