Gazeteciler İsrail'in saldırılarını protesto etti - Son Dakika
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Gazeteciler İsrail'in saldırılarını protesto etti

Gazze'nin orta kesimindeki Han Yunus kentinde onlarca gazeteci, İsrail'in meslektaşlarına yönelik saldırılarını protesto etti. Gazeteciler, yaşamını yitiren meslektaşları için toplandı ve basın açıklaması yaptı.

11.08.2024 01:07
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Gazze'nin orta kesimindeki Han Yunus kentinde onlarca gazeteci, İsrail'in meslektaşlarına yönelik saldırılarını protesto etti.

Onlarca gazeteci, 9 Ağustos'taki saldırılarda hayatını kaybeden iki gazeteci için Han Yunus'taki Nasır Hastanesi önünde toplandı.

Gazeteciler, yaşamını yitiren meslektaşları Temim Ahmed Ebu Muammer ile Abdullah Mahir es-Susi'nin fotoğraflarını taşıdı.

Gösteride basın açıklaması yapan gazeteci Ala Selame, İsrail'in, tüm uluslararası yasa ve normları ihlal ederek Gazze'de gazetecilere karşı en çirkin katliamları işlediğini ifade etti.

İsrail'in, gerçekleri örtbas etmek ve "çirkin yüzünün ortaya çıkmasını" engellemek için gazetecileri kasten öldürdüğünü belirten Selame, uluslararası kurumlar ile basın kuruluşlarını gazetecilere karşı işlenen katliamların durması için ciddi bir şekilde çalışmaya çağırdı.

Gazze'deki hükümetin medya ofisi, 9 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, Filistin Televizyonunda çalışan Temim Ahmed Ebu Muammer ile El-Aksa Kanalı çalışanı Abdullah Mahir es-Susi isimli gazetecilerin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana 168 gazeteci öldürüldü.

Kaynak: AA

İsrail, gazze, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

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