CAPE TOWN, 18 Ağustos (Xinhua) -- Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'daki Sea Point bölgesinde protesto gösterisi düzenleyen Güney Afrikalı gazeteciler ve medya çalışanları, 17 Ağustos 2025.
Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'daki Sea Point bölgesinde Güney Afrikalı gazeteciler ve medya çalışanları Gazze'deki meslektaşlarına destek amacıyla protesto gösterisi düzenledi. (Fotoğraf: Shakirah Thebus/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Gazetecilerden Gazze'ye Destek Gösterisi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?