Gazetecilerden İsrail'e Protesto - Son Dakika
Gazetecilerden İsrail'e Protesto

09.04.2026 21:10
Gazeteciler, Al Jazeera muhabiri Vişah'ın ölümünü protesto ederek hesap verme çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi'nde görev yapan gazeteciler, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda Al Jazeera Mubasher muhabiri Muhammed Samir Vişah'ı öldürmesini protesto ederek sorumluların hesap vermesini talep etti.

Al Jazeera'nın çağrısı üzerine Gazze kentinin batısındaki Şifa Tıp Kompleksi önünde düzenlenen protesto gösterisinde Vişah'ın fotoğraflarını taşıyan gazeteciler, İsrail'in tehdit ve saldırılarına rağmen görevlerini sürdürmede kararlı olduklarını ifade etti.

Gazeteciler, uluslararası toplum ve insan hakları kuruluşlarına, İsrail'in Filistinli gazetecileri hedef alan sistematik saldırılarının durdurulması ve sorumluların yargılanması için somut adımlar atma çağrısında bulundu.

İsrail'in ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarına rağmen mesleklerini yapmaya kararlı olduklarını belirten gazetecikler, Filistin halkının yaşadığı zorlukları dünyaya aktarmaya devam edeceklerini vurguladı.

Filistinli gazeteciler basın mensuplarının hedef alınmasının kendilerini yıldırmayacağını, aksine gerçeği aktarma konusundaki kararlılıklarını artıracağını ifade etti.

Gazetecilerin hedef alınmasının, çatışma ortamlarında korunmalarını öngören uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu hatırlatan Filistinli gazeteciler, bu ihlallerin sona erdirilmesi için acil uluslararası adımlar atılması çağrısı yaptı.

Hesap verme çağrısı

Gösteride konuşan Al Jazeera muhabiri Mumin eş-Şerafi, gazetecilere yönelik ihlaller nedeniyle İsrail'in derhal hesap vermesi gerektiğini belirterek, sahada somut önlemler alınmasının önemine dikkati çekti.

Gazetecilerin tehdit ve doğrudan hedef alınmalara rağmen görevlerini sürdüreceğini ifade eden Şerafi, hayatını kaybeden meslektaşlarının izinden gitmeye devam edeceklerini söyledi.

Şerafi ayrıca, sosyal medya platformlarında gazetecilere yönelik İsrail kaynaklı kışkırtma kampanyalarının ek bir tehdit oluşturduğunu belirterek bunların durdurulması çağrısında bulundu.

Habercilik sürecek

Şerafi, gösteri sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin Vişah'ın hayatını kaybetmesine yol açan saldırıyı kınamak amacıyla düzenlendiğini ifade etti.

Uluslararası kuruluşlara İsrail üzerinde baskı kurma çağrısında bulunan Şerafi, gazetecilerin hedef alınmasına son verilmesini istedi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda Al Jazeera televizyonu muhabiri Muhammed Samir Vişah'ın yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Al Jazeera'ya göre 1986 doğumlu olan Vişah, gazetecilik kariyerine 2006 yılında başladı ve Gazze Şeridi'nde önemli saha gelişmelerini takip etti.

Vişah'ın hayatını kaybetmesiyle, İsrail'in saldırıları sonucu Ekim 2023'ten bu yana ölen gazeteci sayısı 262'ye ulaştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazetecilerden İsrail'e Protesto - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 22:19:06. #7.13#
SON DAKİKA: Gazetecilerden İsrail'e Protesto - Son Dakika
