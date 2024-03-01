Gazetecilerden İsrail ve Mısır'a Gazze'ye erişim çağrısı

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İngiliz ve Amerikan medyasında görevli 55 gazeteci, İsrail ve Mısır hükümetlerine yazdıkları mektupta, yabancı gazetecilerin Gazze'ye girişinin engellendiğini belirterek bölgeye erişimdeki engellerin kaldırılması çağrısı yaptı.

ABD'nin ABC, CBS, NBC ve CNN televizyonları ile İngiltere'nin BBC, Channel 4, ITV, ITN ve Sky News televizyonu çalışanı toplam 55 gazeteci, İsrail ve Mısır hükümetlerine hitaben bir mektup kaleme aldı.

Mektupta, "Gazze'deki savaşın üzerinden neredeyse 5 ay geçmesine rağmen İsrail ordusunun refakatçiler eşliğinde nadiren düzenlediği geziler dışında yabancı gazetecilerin bölgeye erişimi hala engelleniyor." ifadeleri yer aldı.

Gazze'de yaşananlara dünyadan yoğun ilgi gösterildiği ve tek haber kaynağının Gazze'deki gazeteciler olduğu kaydedilen mektupta, şunlar kaydedildi:

"İsrail ve Mısır hükümetlerini yabancı gazetecilerin Gazze'de çalışmasına tam ve engelsiz şekilde izin vermeye çağırıyoruz. İsrail hükümetini, uluslararası gazetecilerin Gazze'de faaliyet göstermesine izin verdiğini açıkça belirtmeye, Mısır hükümetini ise uluslararası gazetecilerin Refah Sınır Kapısı'na erişmesine izin vermeye davet ediyoruz."

Bölgede çalışan gazetecilerin güvenliğine saygı duyulması ve çabalarının yabancı basın mensuplarının gazeteciliğiyle desteklenmesinin önemine vurgu yapılan mektupta, "Çatışmanın kapsamlı bir şekilde yerinden bildirilmesi ihtiyacı zorunludur. Savaş muhabirliğinin riskleri, onlarca yıllık habercilik tecrübesine sahip kuruluşlarımız tarafından dünya çapındaki savaş bölgelerinde ve Gazze'deki önceki savaşlarda anlaşılmıştır." değerlendirmesi yapıldı.

Mektupta Sky News'ten Deborah Haynes, CNN'den Christiane Amanpour, BBC'den Jeremy Bowen, Channel 4'dan Secunder Kermani ve ITN'den John Irvine gibi 55 tanınmış gazeteci ve editörlerin imzası yer aldı.