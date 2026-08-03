Gazetecilerden Tutuklu Meslektaşlarına Destek Gösterisi

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gazeteciler, İsrail hapishanelerinde tutulan meslektaşlarının serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenledi.

Gazze kentinin batısındaki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde düzenlenen gösteriye gazetecilerin yanı sıra siyasetçiler, sendikacılar ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Filistin bayrakları taşıyan ve tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması yönünde sloganlar atan göstericiler, üzerinde "Gazetecilere özgürlük, hakikatin sesi hapishane duvarlarından daha yüksektir." yazılı pankartlar açtı.

Göstericiler, uluslararası topluma başta ağır insani koşullar ve keyfi uygulamalarla karşı karşıya kalan gazeteciler olmak üzere tüm Filistinli esirlerin serbest bırakılması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.

Serbest bırakılan Filistinli gazeteci İmad el-İfrenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle Gazze Şeridi'nden alıkonulan Filistinli gazetecilerin gerçeği aktarmak ve Filistin meselesini savunmak için ağır bedeller ödediğini söyledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaklaşık 300 gazeteciyi öldürdüğünü, 140'tan fazlasını da alıkoyduğunu belirten İfrenci, yaklaşık 50 gazetecinin halen İsrail hapishanelerinde tutulduğunu, bunlardan 5'inin kadın olduğunu kaydetti.

İfrenci, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin son derece ağır koşullarda yaşadığını belirterek, maruz kaldıkları uygulamaların "kelimelerle tarif edilemeyecek boyutta" olduğunu ifade etti.

Esirler meselesinin gündemde tutulması ve serbest bırakılmaları için ulusal, halk düzeyinde, hukuki ve uluslararası kapsamlı bir hareket başlatılması çağrısında bulunan İfrenci, kendi tutukluluk deneyimini de anlattı.

Hayatının 37 yılını esirler hakkında yazmaya ayırdığını aktaran İfrenci, İsrail tarafından alıkonulduktan sonra hapishanelerdeki gerçekliğin kelimelerle anlatılabileceklerin çok ötesinde olduğunu gördüğünü söyledi.

Filistinli gazeteci Henadi Ebu Hirbid de İsrail hapishanelerindeki Filistinli gazetecilerle dayanışmak ve akıbetlerinin açıklanmasını talep etmek amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Esirlerle ilgilenen kuruluşların daha önce yayımladığı verilere işaret eden Ebu Hirbid, Filistinli tutukluların İsrail hapishanelerinde çeşitli işkence ve kötü muamele yöntemlerine maruz kaldığına dikkati çekti.

"Bu gazetecilerin işlediği tek suç, gerçeği ve yaşananları aktarmak, halklarının maruz kaldığı ihlalleri ortaya çıkarmaktır." diyen Ebu Hirbid, gazetecilerin öldürülmesi ve alıkonulmasının gerçeği susturma ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engelleme girişimlerinin bir parçası olduğunu vurguladı.

İsrail hapishanelerinde 7 Ekim 2023'ten bu yana 100'den fazla Filistinli esir hayatını kaybettiği, Haziran 2026 itibariyle bu kişilerden 91'inin kimliğinin resmi olarak açıklandığı belirtildi.

Filistin ve İsrail merkezli insan hakları raporlarına göre, İsrail hapishanelerinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 9 bin 500 Filistinli esir tutuluyor.

Esirler, açlık, işkence ve tıbbi ihmal gibi son derece ağır şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.