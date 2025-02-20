Gazetecilere Gözaltı Tepkisi - Son Dakika
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Gazetecilere Gözaltı Tepkisi

15 uluslararası kuruluş, gözaltındaki gazetecilerin derhal serbest bırakılmasını talep etti.

20.02.2025 15:25
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(ANKARA) - Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği ile aralarında Avrupa Gazeteciler Federasyonu gibi uluslararası gazetecilik örgütlerinin de bulunduğu 15 kurum, 18 Şubat'ta İstanbul merkezli olarak yapılan operasyonda dört gazetecinin gözaltına alınmasına yayımladıkları ortak metin ile tepki gösterdi. Yapılan ortak açıklamada, gazetecilerin derhal serbest bırakılması talep edildi.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği ile aralarında Avrupa Gazeteciler Federasyonu gibi uluslararası gazetecilik örgütlerinin de bulunduğu 15 kurum, İstanbul merkezli 18 Şubat'ta yapılan operasyonlarda Kaos GL Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar, serbest gazeteci Elif Akgül ile İlke TV programcısı Ercüment Akdeniz ve gazeteci Ender İmrek'in gözaltına alınmasıyla ilgili ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, dört gazetecinin gözaltına alınmasının kabul edilemeyeceği belirtilerek, "Gözaltındaki gazetecilerin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Haber takibi yapan ve yargılanan meslektaşlarıyla dayanışma göstermek için neredeyse her gün adliyeye giden gazetecilerin ifadeye çağrılmak yerine baskınla gözaltına alınması, gazetecilere ve haber alma hakkına yönelik bir saldırı olarak değerlendirilmelidir. Gözaltılar ve operasyon hakkında bilgilendirme yapılmaması, basın özgürlüğüne ve gazetecilik mesleğinin özgürce icra edilmesine yönelik devam eden tehditlerin yükseldiğini göstermektedir" denildi.

Devletin, gazetecilerin, hak savunucularının, sivil toplumun özgürce çalışmasını sağlamak ve bu faaliyetleri güvence altına alma yükümlülüğü bulunduğu vurgulanan açıklamada, "Gazetecilik suç değildir ve hiçbir baskı veya yıldırma girişimiyle susturulamaz. Gazetecilere yönelik bu saldırıya derhal son verilmeli, Yıldız Tar, Elif Akgül, Ercüment Akdeniz ve Ender İmrek koşulsuz şekilde serbest bırakılmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Ortak bildiride imzası alan kurumlar şöyle:

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği, Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi (ECPMF), Dicle Fırat Gazeteciler Derneği, Gazeteciler Cemiyeti (Ankara), Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG), Kadın Gazeteciler Derneği, Türkiye Gazeteciler Sendikası, DİSK Basın-İş, KESK Haber-Sen, Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa (OBCT), Gazeteciler Cemiyeti, Punto24 Bağımsız Gazetecilik Derneği (P24), Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ), Civil Rights Defenders (CRD)

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Sivil Toplum, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Medya, Son Dakika

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