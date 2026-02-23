Gazetecilere Terör Suçlaması Davasında Kontrol Tedbirleri Reddedildi - Son Dakika
Gazetecilere Terör Suçlaması Davasında Kontrol Tedbirleri Reddedildi

23.02.2026 18:12
Yıldız Tar ve İbrahim Halit Elçi'nin duruşması 24 Haziran'a ertelendi, adli kontrol talebi reddedildi.

(ANKARA) - "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan gazeteciler Yıldız Tar ve İbrahim Halit Elçi'nin davasında mahkeme, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması talebini reddetti. Duruşma 24 Haziran'a ertelendi.

Halkların Demokratik Kongresi'ne (HDK) yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gazeteciler Yıldız Tar ve İbrahim Halit Elçi'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasından açılan davaya devam edildi.

Duruşmada sanıklar Yıldız Tar ve İbrahim Elçi hazır bulundu.

Duruşmayı, İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi, Uluslararası Af Örgütü, ÜniKuir Derneği, GALADER LGBTİ+ Dayanışma Derneği, LİSTAG Aile Grubu, 17 Mayıs Derneği, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Derneği (İHD) LGBTİ+ Komisyonu, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi (DSİP), Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP), LGBTİ+ İnisiyatifi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) 1 No'lu Şube, Ankara Barosu LGBTİ+ Hakları Merkezi, Kadın Dayanışma Vakfı, Avrupa Birliği Delegasyonu İnsan Hakları Okulu, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) temsilcileri izledi.

"Yıldız bilinen bir gazeteci ve sivil toplum çalışanı. Mesleği gereği yurt dışına çıkması gerekiyor"

Cumhuriyet Savcısı, mevcut adli kontrol tedbirlerinin devamını talep etti. Bu talebe itiraz eden Tar'ın avukatı Veysel Ok, "Yıldız bilinen bir gazeteci ve sivil toplum çalışanı. Mesleği gereği yurt dışına çıkması gerekiyor. Mesleğine devam edebilmesi için adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Sonraki duruşma 24 Haziran'da

Mahkeme, adli kontrol tedbirinin kaldırılması talebini reddetti. Mahkeme ayrıca iddianamede adı geçen Hasan Bat hakkında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nden yazı istenmesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 24 Haziran'a bırakıldı.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Güncel, Terör, Son Dakika

