Gazetecilere Yönelik Baskılar ve Tutuklu Gazetecilerin Serbest Bırakılması Talebi

06.04.2026 20:39
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve diğer meslek örgütleri, 6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Günü dolayısıyla ortak basın toplantısı gerçekleştirerek, basın özgürlüğünün önemini vurguladı ve tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Türkiye Yayıncılar Birliği (TÜRKYAYBİR), Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS), PEN Yazarlar Derneği, DİSK Basın-İş ve Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), 6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Günü dolayısıyla TGC Burhan Felek Konferans Salonu'nda ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, gazetecilerin halkı ilgilendiren olayları izleme, araştırma ve kamuoyuna duyurma hakkı vurgulanırken, gazetecilere yönelik baskı ve engellemelere tepki gösterildi. İsmail Arı, Merdan Yanardağ, Bilal Özcan ve Alican Uludağ'ın da aralarında bulunduğu 15 tutuklu gazetecinin serbest bırakılması için çağrıda bulunuldu.

TGC Genel Başkanı Vahap Munyar, basın özgürlüğünün demokratik toplum düzeni için temel olduğunu belirterek, gazeteciye tanınan güvenceyi halkın haber alma hakkının güvencesi olarak tanımladı. Munyar, Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesinin yeniden değerlendirilmesini ve iptal edilmesini talep etti. TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, gazetecilerin 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla tutuklanmasını eleştirerek, hukukun bağımsızlığını yitirdiğini ifade etti ve toplumun da gazeteciliği desteklemesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye Yayıncılar Birliği Genel Başkanı Kenan Kocatürk, gazetecilere yönelik baskıların tüm topluma zarar verdiğini söyleyerek, ifade özgürlüğünün önemine dikkat çekti. TYS 2. Başkanı Mustafa Köz, özgürlüğün baskıyla yok edilemeyeceğini belirterek, ülkenin yarı açık cezaevi gibi olduğunu ifade etti. PEN Yazarlar Derneği 2. Başkanı Hakkı Zariç, faili meçhul gazeteci cinayetlerine değinerek, tutuklu gazetecilerin serbest bırakılmasını talep etti.

DİSK Basın-İş Genel Başkanı Tuğrul Dedeoğlu, mart ayında gazetecilere yönelik gözaltı ve tutuklamaları anlatarak, sosyalist ve Kürt gazetecilerin hedef alındığını söyledi. ÇGD Danışma Kurulu Üyesi Tevfik Kızgınkaya, gazetecilerin öldürülmemesi, tutuklanmaması ve işsiz kalmaması için dayanışmanın önemini vurguladı. Toplantıda, öldürülen gazeteciler anıldı ve basın özgürlüğünün korunması çağrısı yapıldı.

