Gazeteciliğin Dönüşümü Konferansı Başladı

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(ANKARA) - Medya Dayanışma Grubu'nun düzenlediği "Gazeteciliğin Dönüşümü ve Arayışlar" başlıklı Medya Konferansı başladı. Konferansın açılış konuşmasını yapan Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Kanlı, "Mesleğimizin geleceği adına birlikte adım atacağımız bu yolun olumlu sonuçlar doğuracağına inancım tamdır" dedi.

Gazetecilik mesleğinin geleceği ve karşılaştığı zorluklar Ankara'da düzenlenecek konferansta masaya yatırılacak. Medya Dayanışma Grubu tarafından düzenlenen "Gazeteciliğin Dönüşümü ve Arayışlar" başlıklı Medya Konferansı'nın ikincisi başladı.

Türkiye Barolar Birliği Litai Konukevi'nde düzenlenen konferans, hayatını kaybeden gazeteciler ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına yapılan saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Konferansın açılış konuşmasını Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Yusuf Kanlı yaptı. Medyanın sorunlarını konuşmak ve çözüm üretmek için konferansı düzenlediklerini kaydeden Kanlı, "Mesleğimizin sorunlarını ve çözüm önerilerini sunduğumuz bildiri birlikte çalışmanın bir tezahürüdür. Ancak daha çok yapılacak iş var. Bütüncül bir basın yasasının hazırlanması için kararlı bir çalışma yürütmemiz gerekir. Tüm medya kuruluşlarında eşitlik temelinde iş birliğine hazırız. Mesleğimizin geleceği adına birlikte adım atacağımızı bu yolun olumlu sonuçlar doğuracağına inancım tamdır" dedi.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin adına Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Kenan Şener söz aldı. Şener'in ardından konferansın oturumları başladı.

Gazetecilerin taleplerini özetleyen bir deklarasyon açıklanacak

Gazeteciler Cemiyeti'nin 9.Köy projesi kapsamında yapılan konferans, Basın Konseyi, Çağdaş Gazeteciler Derneği, DİSK Basın-İş, Gazeteciler Cemiyeti, Haber-Sen, İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Parlamento Muhabirleri Derneği, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, Türkiye Haber Kameramanları Derneği, Diplomasi Muhabirleri Derneği ve Ekonomi Muhabirleri Derneği'nin oluşturduğu Medya Dayanışma Grubu paydaşlarının ortak çalışmasıyla hazırlandı. Konferans kapsamında gazeteciler, akademisyenler ve hukukçular konuşmalar yapacak. Geçtiğimiz nisan ayında yapılan ilk toplantının bir sonucu olarak oluşturulan çalışma grubunun hazırladığı ve gazetecilerin taleplerini içeren deklarasyon, konferansın sonunda sunulacak.