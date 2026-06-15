Ankara'da Medya Zirvesi: Uluslararası "Gazeteciliğin Küresel Krizi" Konferansı, 17 Haziran'da Düzenlenecek

(ANKARA) - Gazeteciler Cemiyeti'nin öncülüğünde, 17 Haziran Çarşamba günü Ankara'da düzenlenecek "Gazeteciliğin Küresel Krizi" başlıklı küresel medya konferansında, uluslararası ve ulusal basın meslek örgütleri, akademisyenler ve uzmanlar dijital dönüşümden yapay zekaya, "çatışma gazeteciliği"nden basın özgürlüğüne kadar sektörün can yakıcı sorunlarını ve küresel krizini tüm boyutlarıyla ele alacak.

Gazeteciler Cemiyeti'nin, Avrupa Birliği (AB) desteğiyle yürüttüğü Güçlü Dayanışma Güçlü Medya Projesi ve 9'uncu Köy projeleri kapsamında, Medya Dayanışma Grubu paydaşları ile birlikte organize ettiği uluslararası Medya Konferansı Ankara'da toplanıyor. Bu yılki ana teması "Gazeteciliğin Küresel Krizi" olarak belirlenen dev organizasyon, dünya ve Türkiye medyasının önde gelen isimlerini, meslek örgütü liderlerini ve akademisyenleri bir araya getirecek.

Konferans, 16 Haziran Salı günü meslek örgütleri, akademisyenler, hukukçular ve uzman gazetecilerin katılımıyla basına kapalı gerçekleştirilecek stratejik çalıştay oturumlarının ardından; 17 Haziran Çarşamba günü saat 09.00'dan itibaren Radisson Blu Hotel Çankaya'da kamuoyuna açık ana programıyla devam edecek.

Konferansın açılış bölümünde yerel yönetimlerin, diplomasi dünyasının ve meslek örgütlerinin tepe isimleri söz alacak. Açılış konuşmalarını; Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Norveç Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş gerçekleştirecek.

KÜRESEL VE BÖLGESEL TEHDİTLER SÖYLEŞİSİ

Açılışın ardından, moderatörlüğünü deneyimli gazeteci Zeynep Gürcanlı'nın üstleneceği "Avrupa ve Türkiye Medya Ortamında Zorluklar ve Fırsatlar" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirilecek. Söyleşiye küresel gazetecilik örgütlerinin liderleri katılarak vizyonlarını paylaşacak. Konuşmacılar arasında Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) Başkanı Maja Sever, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) Başkanı Zuliana Lainez ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Vahap Munyar yer alacak. Bu oturumun sonunda Filistinli gazeteci Yousef Habache, sıcak bölgede gazeteci olmayı ve yaşanan hak ihlallerini anlatacağı özel bir soru-cevap bölümüyle konuklara hitap edecek.

SAVAŞIN GÖLGESİNDE GAZETECİLİK

Daha sonra program, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi'nin moderatörlüğünü yapacağı "Panel 1: Çatışma Gazeteciliği" oturumu ile sürecek. Panelde Rusya işgali altındaki Ukrayna'da medyanın durumunu aktarmak üzere Ukrayna Ulusal Gazeteciler Birliği (NUJU) Başkanı Sergiy Tomilenko, Yunanistan'dan Gazeteci Antonis Repanas ve sahadaki deneyimleriyle Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Felat Bozarslan konuşmacı olarak yer alacak.

YAPAY ZEKA, GÜVENCESİZLİK VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Medyanın geleceğini şekillendiren teknolojik dönüşümün ekonomik ve etik boyutları da konferansta tartışılacak. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Keskin'in yöneteceği "Panel 2: Dijital Dönüşüm, Güvencesizlik ve Yapay Zeka" oturumunda; Danimarka Gazeteciler Birliği (DJ) Başkanı Allan Boye Thulstrup, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Gazeteci Prof. Dr. Can Ertuna ile Fütürist ve Teknolog Ahmet Sabancı sektörü bekleyen yeni tehditleri ve fırsatları masaya yatıracak.

Hemen ardından Fransa Genel İşçi Konfederasyonu'na (CGT) bağlı Ulusal Gazeteciler Sendikası (SNJ) Genel Başkan Yardımcısı Pablo Aiquel ve Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Cengiz Ergün, "Gazeteci Örgütlerinde Karşılaşılan Zorluklar" başlıklı ortak bir sunum gerçekleştirecek.

TÜRKİYE'DE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VE SENDİKAL MÜCADELE

Günün son paneli ise Türkiye'deki güncel medya iklimine ışık tutacak. Gökhan Tekşen'in moderatörlüğünde düzenlenecek "Panel 3: Türkiye'de Basın ve İfade Özgürlüğü" oturumunda; Türkiye Gazeteciler Sendikası Avukatı Elif Ergin, yakın dönemde tutuklanan ve cezaevinden tahliye edilen gazeteci Alican Uludağ ve Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Genel Başkanı Kıvanç El ülkedeki hukuki baskıları ve gazetecilik pratiklerini tartışacak.

Paneli takiben, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Basın, Yayın, Matbaa Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Turgut Dedeoğlu, meslek örgütlerinin örgütlenme sorunlarına odaklanan kısa bir sunum yapacak.

Tüm gün sürecek yoğun program, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağrı Kaderoğlu Bulut ve Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici'nin konferans boyunca öne çıkan başlıkları, çözüm önerilerini ve sonuç bildirgesinin ana hatlarını ele alacağı Kapanış Oturumu ile saat 17.00'de tamamlanacak.