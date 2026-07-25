Doğu Anadolu\'nun başarılı gazetecileri ödüllendirildi... ANKA, "Leylekler göç etmedi" haberi ile ödül aldı

(ERZURUM)- Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği Feridun Fazıl Özsoy Başarılı Gazeteciler Ödülleri, iki bakanın katılımıyla Erzurum'da yapılan törende sahiplerine verildi. ANKA Haber Ajansı Iğdır Muhabiri Serdar Ünsal, "Leylekler göç etmedi" haberiyle ödüle layık görülen gazeteciler arasında yer aldı.

Merkezi Erzurum'da bulunan Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) tarafından düzenlenen Feridun Fazıl Özsoy Başarılı Gazeteciler Ödülleri Töreni, siyaset, bürokrasi, medya ve akademi dünyasını bir araya getirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katıldığı törende, 25 dalda başarılı gazeteciler ödüllendirildi.

Erzurum'da Palandöken'de yoğun katılımla gerçekleştirilen programa Erzurum Valisi Aydın Baruş, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, iletişim fakültesi öğretim üyesi, öğrencileri ve çok sayıda gazeteci katıldı.

25 DALDA ÖDÜL ALDILAR

Doğu Anadolu Bölgesi'nde görev yapan gazeteciler arasında "Doğu'nun Medya Nişanı" olarak gösterilen yarışmada, 15 ilden 200'ü aşkın başvuru değerlendirilirken, yerel ve yaygın medya kategorilerinde toplam 25 dalda ödül verildi.

ANKA Erzurum Temsilcisi Orhan Bozkurt'un da jüri üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi olduğu 'DAGC Feridun Fazıl Özsoy Başarılı Gazeteciler Yarışması'nda, ANKA Iğdır Muhabiri Serdar Ünsal, "Leylekler göç etmedi" haberiyle yılın gazetecisi seçildi. Törende DAGC Başkanı Ayhan Türkez, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Milletvekili Selami Altınok, Vali Aydın Baruş, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin birer konuşma yaptı.

"BASIN MESLEK YASASI ERTELENEMEZ"

DAGC Başkanı Ayhan Türkez, gazeteciliğin kamuoyunun vicdanı ve demokrasinin temel unsurlarından biri olduğunu belirterek, sosyal medya çağında herkesin kendisini gazeteci ilan edebilmesinin mesleğin itibarını zedelediğini söyledi.

Gazetecilerin haklarını güvence altına alacak, mesleki standartları belirleyecek kapsamlı bir 'Basın Meslek Yasası'nın artık kaçınılmaz hale geldiğini ifade eden Türkez, dezenformasyonla mücadelenin de ancak böyle bir düzenlemeyle mümkün olacağını vurguladı.

BAKAN ÇİFTÇİ'YE ÖZEL ÖDÜL

DAGC Yönetim Kurulu'nun özel ödülü, Erzurum Valiliği döneminde sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yürüttüğü çalışmalar nedeniyle İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye verildi. Ödülü aldıktan sonra konuşan Çiftçi, Türkiye genelinde sahipsiz sokak hayvanlarının toplanma oranının yüzde 93'e ulaştığını belirterek, yıl sonuna kadar bu sorunun büyük ölçüde çözüme kavuşturulacağını söyledi.

BAKAN TEKİN: KAPSAMLI BİR YASAL DÜZENLEME ŞART

Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı ve Türkiye Spor Yazarları Erzurum İl Temsilcisi İrfan Tarakçıoğlu'nun elinden Erzurum'a kazandırdığı eğitim yatırımları nedeniyle ödül alan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise konuşmasında basın özgürlüğü ile vatandaşların doğru haber alma hakkının birlikte korunması gerektiğine dikkat çekti. Tekin, sosyal medyada yayılan yalan haberlerin hem kamu görevlilerini hem de toplumu olumsuz etkilediğini belirtti.

Basın özgürlüğünü korurken mesleğin saygınlığını güçlendirecek yeni bir 'Basın Kanunu'nun çıkarılmasını desteklediğini ifade eden Tekin, bu konuda kapsamlı bir yasal düzenlemeye ihtiyaç bulunduğunu söyledi.

İŞTE DAGC'NİN ÖZEL ÖDÜLLERİ

DAGC Yönetim Kurulu tarafından medya sektörüne ve bölgeye katkılarından dolayı Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, TRT'nin "Doğudan Sesler" programı, Gazeteci-Karikatürist Vedat Refayeli özel ödüle layık görüldü.

BÖLGENİN GAZETECİLERİ ERZURUM'DA

Törene Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu yöneticileri ile Ağrı, Ardahan, Bayburt, Elazığ, Erzincan, Kars ve Trabzon başta olmak üzere birçok ilden gazeteciler ve cemiyet başkanları katıldı.

Program, Türk Halk Müziği sanatçısı Ahmet Tuzcu'nun seslendirdiği türkülerle sona erdi.