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(İSTANBUL) Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Programlar Müdürü Kürşad Oğuz ve gazeteci Barış Pehlivan'ın tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilmesi hakkında İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu (İMOK) bir açıklama yaptı. "Gazetecilik suç değildir" denilen açıklamada, toplumun haber alma hakkının, gazetecilerin haber verme hak ve görevinin anayasal koruma altında olduğu anımsatıldı ve "İfade özgürlüğüne, anayasal güvencelere, halkın haber alma hakkına siyasallaşmış yargı operasyonları ile yönelen bu saldırılara son verilmelidir. Gazeteci arkadaşlarımızın üzerindeki baskılara son verilmelidir." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Barosu, İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu'ndan oluşan İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu (İMOK) son gözaltı ve tutuklama girişimlerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. "Gazetecilik suç değildir" başlıklı açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Baskılara son verilmelidir"

"Her yeni günde toplumun farklı bir kesimine yönelik yeni bir tehdit ve sindirme operasyonu ile uyanıyoruz. Şimdi de Barış Pehlivan, Serhan Asker, Kürşad Oğuz, Suat Toktaş ve Seda Selek gazetecilik, habercilik yaptıkları için gözaltına alındılar. Bizler İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu (İMOK) olarak biliyoruz ki basının özgür olmadığı bir ülkede demokrasinin en temel unsurlarından bahsetmek bile mümkün değildir. Bilinmelidir ki toplumun haber alma hakkı, gazetecilerin haber verme hak ve görevi anayasal koruma altındadır. İfade özgürlüğüne, anayasal güvencelere, halkın haber alma hakkına siyasallaşmış yargı operasyonları ile yönelen bu saldırılara son verilmelidir. Gazeteci arkadaşlarımızın üzerindeki baskılara son verilmelidir."