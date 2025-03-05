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(ANKARA) - Halkların Demokratik Kongresi'ne (HDK) yönelik operasyon kapsamında tutuklanan gazeteciler Ercüment Akdeniz ve Yıldız Tar, Silivri Cezaevi'nden mesaj gönderdi. Akdeniz, "Gazetecilik suç değildir. İçeride, dışarıda, barış gazeteciliğine devam edeceğiz" derken, Tar, "Silivri nöbetini devralma sırası bize gelmiş. Gazeteciler olarak cezaevine sırayla girip çıkar hale geldik. Ama bu duruma alışamayız. Gazetecilik suç değildir" ifadelerini kullandı.

HDK soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteciler KaosGL.org Genel Yayın Yönetmeni Tar ve İlke TV programcısı Akdeniz, Silivri Cezaevi'nden mesaj gönderdi. Gazetecilerin mesajlarını, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği kamuoyuyla paylaştı.

Tar, mesajında "Silivri nöbetini devralma sırası bize gelmiş. Gazeteciler olarak cezaevine sırayla girip çıkar hale geldik. Ama bu duruma alışamayız. Gazetecilik suç değildir. Dayanışan herkes kucak dolusu sevgiler. Hakikat her daim kazanır. Nefrete inat yaşasın hayat!" ifadelerini kullandı.

Akdeniz ise, "Gazetecilik suç değildir. İçeride, dışarıda, barış gazeteciliğine devam edeceğiz. Bizi soran, destek dayanışmasını eksik etmeyen tüm dostlara teşekkürler. Güzel yarınlarda buluşmak üzere" dedi.