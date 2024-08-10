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Gazi balıklar yok olma tehdidi altında

Gazi balıklar yok olma tehdidi altında Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Balıklı Göl Havuzunda yaşayan balıklar, civar köylerde açılan kuyuların ardından yok olma tehlikesi yaşıyor.

10.08.2024 20:15
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Gazi balıklar yok olma tehdidi altında

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Balıklı Göl Havuzunda yaşayan balıklar, civar köylerde açılan kuyuların ardından yok olma tehlikesi yaşıyor. Söz konusu göldeki balıkların Kurtuluş Savaşı ile Kıbrıs Barış Harekatı sırasında kayboldukları, muharebenin bitiminin ardından tekrar yaralı olarak ortaya çıktığı iddia ediliyor.

Polatlı'nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Ilıca Mahallesi'ndeki tarihi Balıklı Göl Havuzu, civar köydeki çiftçilerin bilinçsizce açtığı kuyulardan dolayı yok olma tehditi altında. Su seviyesinin her geçen yıl azaldığı havuzda, binlerce tatlı su balığı yaşıyor. Balıkların Kurtuluş Savaşı ile Kıbrıs Barış Harekatı sırasında kayboldukları, muharebenin bitiminin ardından yaralı olarak tekrar ortaya çıktığı iddia ediliyor. Bu nedenle de havuzdaki balıklara "Gazi Balık" deniliyor.

Romalı'ların yerleştiği bölgede bulunan tarihi Balıklı Göl Havuzu, aynı zamanda Şehit Balıklar Havuzu olarak da biliniyor. Öte yandan Balıklı Göl Havuzu'nun çevresinde Roma ve Kurtuluş Savaşı'ndan kalma mezarlar ile höyük bulunuyor.

" Şanlıurfa'daki balıklı göl ile hemen hemen aynı"

Polatlı'da yaşayan vatandaşlardan Hamza Kabasakal, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Burada bir tarih yatıyor. Burada zamanında Romalılar varmış. Ilıca mahallesinde bir tarih yatıyor. Burası da köyün ilk yerleşim yerlerinden bir tanesi. Buradaki havuz Şanlıurfa'daki balıklı göl ile hemen hemen aynı" dedi.

"Savaş bittikten sonra balıklar yaralı olarak ortaya çıkıyor"

Kabasakal, "Sakarya Meydan Muharebesinde ve Kıbrıs Barış Harekatında buradaki balıklar ortadan kayboluyor. Ardından savaş bittikten sonra buradaki balıklar yaralı olarak tekrar ortaya çıkıyor. Bu durum çok ciddi köyde etki oluşturuyor" ifadesini kullandı.

"Eskiden burada çok ciddi bir su vardı"

Kabasakal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Romalılar döneminden bugüne gelmiş bu tarihi alan günümüzde yok olmaya terk edilmiş bir durumda. Eskiden burada çok ciddi bir su vardı. Bu suyu burada bilinçsizce açılan kuyular nedeniyle azalmış durumda. Yarın burası kuruduğunda buradaki balıklar telef olacak."

Kabasakal; Ankara Büyükşehir Belediyesi, Polatlı Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığının ivedi bir şekilde söz konusu Balıklı Göl'ü ihya etmesi için de çağrıda bulundu. Öte yandan Balıklı Göl'ün çevresinde Roma İmparatorluğundan kalma mezarlar da yer alıyor.

Kaynak: İHA

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