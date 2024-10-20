Gazi Gündüz Alp Anıldı

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Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu Osman Gazi'nin dedesi, Ertuğrul Gazi'nin babası, Gazi Gündüz Alp (1158-1236) bulunan kabri aşında dualarla anıldı.

Beypazarı Hırkatepe Mahallesinde, kabri bulunan Gazi Gündüz Alp'i anma programında din görevlileri, Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından dualar etti.

Türbe, mezar alanında yapılan duanın ardından mehter takımının seslendirdiği marşlarla köy merkezine doğru yürüyüş yapıldı.

Hırkatepeliler Derneği Başkanı Gündüz Alp Ünal, soylarını, nerden geldiklerini çok iyi bildiklerini ve köklerini gelecek kuşaklara aktarmak üzere Gazi Gündüz Alp'i anma etkinliğinde bulunduklarını ve soylarını soplarını unutmayacaklarını söyledi.

Düzenlenen etkinliğe, Beypazarı Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap, Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, Eski milletvekili Şevket Bülent Yahnici, Karaşar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Yıldırımer ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

Alanda, vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Anma şenliği, çeşitli halk oyunları gösterileriyle sürdü.