Gazi hakimden "Elebaşı Gülen'in yargılanmasını, bizim hapishanelerde ölmesini isterdim" açıklaması - Son Dakika
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Gazi hakimden "Elebaşı Gülen'in yargılanmasını, bizim hapishanelerde ölmesini isterdim" açıklaması

Gazi hakimden "Elebaşı Gülen\'in yargılanmasını, bizim hapishanelerde ölmesini isterdim" açıklaması

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini engellemek için sokağa çıktığı Ankara'da helikopterden açılan ateş sonucu gazi olan hakim Ömer Can Mehmet Akbaba, elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin, "Buraya getirilip yargılanmasını, ölüyorsa bizim...

21.10.2024 18:47
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini engellemek için sokağa çıktığı Ankara'da helikopterden açılan ateş sonucu gazi olan hakim Ömer Can Mehmet Akbaba, elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin, "Buraya getirilip yargılanmasını, ölüyorsa bizim hapishanelerde ölmesini çok arzulardım, bunun burukluğu yaşadım." dedi.

Gaziantep Adliyesi'nde hakimlik yapan Ömer Can Mehmet Akbaba, AA muhabirine, 15 Temmuz 2016 gecesinde arkadaşıyla beraber ilk olarak Kızılay Meydanı'na gittiğini ardından oradaki sivillerle beraber Genelkurmay Başkanlığına yürüdüklerini söyledi.

O geceyi asla unutamadığını belirten Akbaba, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın 'meydanlara çıkın' çağrısını arabada duyduk. Kızılay'a gider gitmez birkaç kişiyi yaralı halde gördüm. İlk olarak olayın ciddiyetini anlamamıştım. Oraya gittikten sonra insanları o halde görünce Allah'ın yardımıyla daha çok cesaretlendik. Genelkurmay Başkanlığının önüne kadar yürüdük. Oraya geldiğimizde tanklardan dışarı atış yapılıyordu. Ben bir eğim vardı, orada eğilmiştim karşı taraftan atış geldiği için. O esnada helikopterle üzerimize atış yaptılar. Ben o an hissetmedim. Orada sağ ayağımdan vuruldum. Hemen çevredeki insanlar olay yerinden geriye doğru çıkardılar beni. Sonra sivil polis aracına bindirdiler, beni hastaneye götürdüler. O gün bu vatan için canını veren çok insan oldu. Allah şehitlerimizin şehadetini kabul etsin."

Akbaba, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberini okuyunca yaşadığı hissi ise şöyle anlattı:

"İçimde şöyle burukluk oldu. Buraya getirilip yargılanmasını, ölüyorsa bizim hapishanelerde ölmesini çok arzulardım. Bunun burukluğunu yaşadım. Bazen elimizde olmayan şeyler oluyor. Bu adamın Amerika güdümlü olduğunu bilmeyen yok. Gerçekten gelip burada Türk hakimlerimiz tarafından yargılanmasını ve burada, hapishanede ölmesini arzulardım."

"Mücadelemize tüm gücümüzle devam etmeliyiz"

Gülen'in sadece buz dağının görünen yüzü olduğunu dile getiren Akbaba, "Bunlarla olan mücadelemize tüm gücümüzle devam etmeliyiz. Bunun gibi kötü zihniyetli insanlar çok fazla. Farklı düşünebiliriz, bakış açılarımız, dünya görüşümüz farklı olabilir ama milli güvenlik tehdidi olduğu zaman bir ve beraber olmalıyız." diye konuştu.

Akbaba, hakim olması nedeniyle Gülen'i yargılayan ekibin içinde olmayı istediğini belirterek, "Mahkemede yargılayanlar arasında mağdur olamaz. Eğer gazi olmasaydım yargılayanlar arasında olmak isterdim." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazi hakimden 'Elebaşı Gülen'in yargılanmasını, bizim hapishanelerde ölmesini isterdim' açıklaması - Son Dakika

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