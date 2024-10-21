Gazi Halil Aslan'dan Gülen Yorumu - Son Dakika
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Gazi Halil Aslan'dan Gülen Yorumu

Halil Aslan, Gülen'in ölümünün FETÖ üzerindeki etkisinin sınırlı olduğunu söyledi.

21.10.2024 18:47
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FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında sonradan adı değiştirilen Boğaziçi Köprüsü'nde ayağından ve sırtından vurularak gazi olan Halil Aslan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin "Ölüm haberini duyduğumda sevindim." dedi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Aslan, "Fetullah Gülen'in ölmüş olması, örgütün yapısını büyük ölçüde değiştirmeyecek çünkü örgütü yöneten Gülen değil CIA ve MOSSAD. Bu istihbarat örgütleri var oldukça, Amerika ve İsrail'in Türkiye üzerindeki emelleri var oldukça, bu FETÖ ve türevleri de var olacaktır." diye konuştu.

Fetullah Gülen'in ölmüş olmasının örgütün çöktüğü ve bittiği anlamına gelmeyeceğini belirten Aslan, "Gülen'in ölüm haberini duyduğumda sevindim. Ölmüş olması elbette önemli ama çok da değil. Neden? Çünkü esas eleman o değil. Örgütü yöneten Fetullah Gülen olmadığına göre, onun ölmüş olması ya da yaşaması çok önemli değil" yorumunda bulundu.

Aslan, terör örgütü FETÖ'yü yönlendiren unsurların daha önemli olduğuna dikkati çekerek, "Bu olaya Gülen ismi özelinde bakmak çok yanlış. Bunu devletler arası istihbarat örgütlerinin eylemi olarak görmek ve bu şekilde anlamak gerek. Devletimizin de bu minvalde tedbir alması ve FETÖ'nün üst kademesiyle ona göre mücadele etmesi lazım." şeklinde konuştu.

Fetullah Gülen'in faaliyetlerinin ve asıl amacının çok daha önceden tespit edilmiş olması gerektiğine vurgu yapan Aslan, "Maalesef Gülen dinsel bir söylemle ortaya çıktı. Ayrıca Gülen gidip CIA'i bulmadı, onlar gelip Fetullah Gülen'i buldu ve kendi amaçları doğrultusunda kullandı. İzmir'deyken bile Fetullah Gülen onların güdümündeydi. Bu 3-5 yıllık değil en az 40 yıllık bir sürecin sonucudur." dedi.

Aslan, şöyle devam etti:

"(Fetullah Gülen'in ölümü) Çözülmeye sebebiyet vermez. Şöyle ki, alt kademe ile üst kademe arasında kopukluk oluşur. Fetullah Gülen'e gönül bağlamış olan alt tabaka vardı. Onlar saf ve temizdi ama onların hatası da onun emellerini daha erken anlamamak oldu. Üst kademe ise CIA ile işbirliği yaptığı için A kişisi ölür B kişisi gelir. Fetullah ölür başkası gelir. Önemli olan bu örgütün başka ellerce yönetildiğini anlayabilmek. Dolayısıyla bu durumda Gülen'in ölmesiyle üst kademede bir çözülme, dağılma ben şahsen beklemiyorum."

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Kaynak: AA

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