Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaatında Son Durum - Son Dakika
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Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaatında Son Durum

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ'daki depremden sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden inşa edilen Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin inşaatının yüzde 85'inin tamamlandığını belirtti ve bu projenin Elazığ'ın eğitimine önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

18.12.2024 15:09  Güncelleme: 15:10
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(ANKARA) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, depremde ağır hasar gören ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden inşa edilen Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatının yüzde 85'inin tamamlandığını söyledi. Erol, "Bu okul, Elazığımızın eğitimine ve geleceğine değer katacak" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 24 Ocak 2020 Elazığ depreminde ağır hasar gören Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kampüs olarak yeniden inşa edildiğini hatırlatarak, okul inşaatının yüzde 85 oranında tamamlandığını belirtti.

Toplam 20 bin 800 metrekare alana sahip kampüs içerisinde 24 derslik, 32 atölye, 20 laboratuvar yanı sıra 312 kişilik konferans salonu, kütüphane ve spor salonlarının yer aldığını söyleyen Erol, "Elazığ'ımıza Cumhuriyet tarihinin en büyük eğitim yatırımı" değerlendirmesini yaptı.

Projeye katkı sunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür eden Erol, "Bu okul, Elazığ'ımızın eğitimine ve geleceğine değer katacak" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaatında Son Durum - Son Dakika

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