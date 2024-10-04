Gazi şehir Kars, 170 yıl sonra kahramanlık madalyalarıyla buluştu - Son Dakika
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Gazi şehir Kars, 170 yıl sonra kahramanlık madalyalarıyla buluştu

Gazi şehir Kars, 170 yıl sonra kahramanlık madalyalarıyla buluştu

Osmanlı-Rus Savaşı'nda (1853-1856) Kars'ın kahramanca savunulması sonucunda kazanılan zafer dolayısıyla şehre verilen zafer madalyaları geçici sergi için İstanbul'dan Kars'a getirildi.

04.10.2024 12:20
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Osmanlı-Rus Savaşı'nda (1853-1856) Kars'ın kahramanca savunulması sonucunda kazanılan zafer dolayısıyla şehre verilen zafer madalyaları geçici sergi için İstanbul'dan Kars'a getirildi.

Zaferin nişanı olarak 1856 yılında dönemin komutanları tarafından askerler, gaziler ve askerlere katkı verenler ile şehit ailelerine dağıtılan madalyaların bir yüzünde Kars Kalesi, diğer yüzünde ise Sultan Abdülmecit Tuğrası bulunuyor.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri envanterinde bulunan altın, gümüş ve bakırdan zafer madalyaları, iki ay süreyle Kafkas Müzesi Harp Tarihi Müzesi'ne getirildi.

Şehre 170 yıl sonra getirilen kahramanlık madalyaları, geçici süreyle kentteki birkaç noktada sergilenecek.

Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Yaşar Kop, AA muhabirine, Kars'ın gazilik madalyasını alışının 170. yılı anısına Kafkas Üniversitesinde "10. Uluslararası Tarih Eğitim Sempozyumu" düzenlediklerini söyledi.

Ayrıca sempozyumu Atatürk'ün Kars'a gelişinin 100. yılına denk getirdiklerini ifade eden Kop, programa 6 ülke ile 38 üniversiteden 160'a yakın bilim insanının katılacağını anlattı.

"Madalyalar o tarihten bu yana ilk kez Kars'a geldi"

Osmanlı devletinde ilk ve tek gazilik unvanı alan şehrin Kars olduğunu belirten Kop, şunları kaydetti:

"Madalyalar altın, gümüş ve bakır şeklinde basılmıştı. Kars Valiliği, Kars Müze Müdürlüğünün destekleriyle Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın katkılarıyla madalyaları getirdik, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Madalyaları sempozyuma gelenler de görebilecek, burada da sergileyeceğiz. 170 yıl sonra Kars'a resmi yollarla ayak basan ilk madalya olacak. Madalyalar şehit aileleri ve gazilere verilmişti. Madalyalar o tarihten bu yana ilk kez Kars'a geldi."

Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdür Vekili Hakim Aslan da şehrin 1855 yılında önemli bir zafer kazandığına vurgu yaparak, "Madalyalarda altın, gümüş ve bakır malzemeler kullanılmaktadır. Madalyalar Kars'ta görev yapan dönemin komutanlarınca, askerlerine ve askerlere her türlü zorlukta katkı verenlere dağıtılmıştır. Bu madalyalardan günümüzde çok az sayıda bulunmaktadır. Yaptığımız araştırmalarda, İstanbul'da Kars'ın zafer madalyalarının olduğunu tespit ettik. İstanbul Arkeoloji Müzelerinden madalyaları 2 aylığına aldık ve geçici sergi açtık. Sergimiz 4 Ekim-4 Aralık tarihleri arasında ziyarete açık olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA

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