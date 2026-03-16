Gazi Torunu Çanakkale\'ye Yürüdü

16.03.2026 14:54
Şehitlerin anısına İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu Saffet Gümüş, Çanakkale'nin Eceabat ilçesine ulaştı.

Gümüş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'un Avcılar ilçesinden yürüyüşe başladı.

Dedesine ait İstiklal Madalyası sertifikası ve Türk bayrağıyla yürüyen Gümüş, 9 gün süren yolculuğun ardından Eceabat'a geldi.

Sahildeki Opet Tarihe Saygı Parkı'nı ziyaret eden ve duygulu anlar yaşayan Gümüş, şehitler için dua etti.

Gümüş, AA muhabirine, bu topraklara Türkiye'nin dört bir yanından gelerek şehit düşenleri andığını söyledi.

Dedesinin de burada savaştığını belirten Gümüş, şunları kaydetti:

"Tek amaçları, tek gayeleri vardı, vatan ve bayrak. Kardeş kardeşin, arkadaş arkadaşın şehit olduğunu göre göre, bile bile bilerek geldiler Çanakkale'ye. Çanakkale yalnızca bir şehir adı demek değil, Türkiye'nin var oluşu, Türkiye'nin kurtuluşu demektir."

Gümüş, bu toprakların kolay kazanılmadığını dile getirerek, "Silkelenelim ve kendimize gelelim. Vatanımıza, bayrağımıza ve devletimize sahip çıkalım." dedi.

Saffet Gümüş, gazi dedesine ait İstiklal Madalyası sertifikasını nesilden nesle aktarmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

