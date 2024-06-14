Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı sürecinde 700 personelle hizmet verecek - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı sürecinde 700 personelle hizmet verecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı sürecinde şehrin düzen ve temizliği için İtfaiye, Zabıta, Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar, Kadın, Aile, Sağlık ve Sosyal Hizmetler ile Kültür, Sanat ve Turizm daire başkanlıklarında görevli 700 kişilik bir ekiple hizmet vereceğini duyurdu. Ekipler, kurban satış ve kesim noktalarında çalışmalar yapacak, ilaçlama çalışmaları gerçekleştirecek ve mezarlıklarda vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunacak. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan müzeler de bayramın ilk gününden itibaren hizmet vermeye devam edecek.

14.06.2024 13:35
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı sürecinde şehrin düzen ve temizliği için 700 personelle hizmet verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye ve Afet Yönetimi Daire Başkanlığı, Zabıta, Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar, Kadın, Aile, Sağlık ve Sosyal Hizmetler ile Kültür, Sanat ve Turizm daire başkanlıklarında görevli yaklaşık 700 kişilik ekip, bayram sürecinde sahada olacak.

Kentin merkez ilçelerinde 55 kurban satış alanı ve kurban kesim noktası'nda 384 kişiden oluşan ekip çalışmaları sürdürecek.

Ekipler, kurban satış ve kesim noktalarında ilaçlama çalışması da gerçekleştirecek.

Belediye ekipler, bayram süresince mezarlıklarda vatandaşlara Yasin-i Şerif, şeker, çiçek ve su ikram edecek.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan müzeler ise bayramın ilk günü saat 12.00'den itibaren hizmet vermeye devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı sürecinde 700 personelle hizmet verecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı sürecinde 700 personelle hizmet verecek - Son Dakika
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