Gaziantep Doğal Yaşam Parkı\'na Yoğun İlgi

Barındırdığı hayvan türleri ve büyüklüğü ile dünyanın önde gelen hayvanat bahçelerinden olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı, Kurban Bayramı'nda yaklaşık 90 bin kişi ziyaret etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince 2001 yılında Burç Ormanı'nda yaklaşık 1 milyon metrekarelik alana kurulan Doğal Yaşam Parkı, yırtıcı hayvan türleri başta olmak üzere çok sayıda canlıya ev sahipliği yapıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, parkın Avrupa'nın 3'üncü, dünyanın da 4'üncü büyük doğal yaşam merkezi olduğunu söyledi.

Her yıl yeni projeler hayata geçirdiklerini ifade eden Özsöyler, "Doğal Yaşam Parkı'mızı 4,5 günlük bayram tatili süresinde yaklaşık 90 bin kişi ziyaret etti. Özellikle çevre illerden gelen ziyaretçiler var, Adana'dan, Mersin'den hatta İstanbul, Ankara gibi uzak şehirlerden de Doğal Yaşam Parkı'mıza geliyorlar. Burası bir cazibe merkezi haline geldi." diye konuştu.

Kentin turizm gelirine katkı sağlıyor

Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret edenlerin esnafa da fayda sağladığını aktaran Özsöyler, "Burası Gaziantep'in ekonomisine de katkı sağlıyor. Özellikle Bakırcılar Çarşı'nda hediyelik eşya alıyorlar, gastronomi şehri olmamız nedeniyle kentin lezzetlerini tadıyorlar." dedi.

Samsun'dan Gaziantep'e gelen Dursun Sekmen, "Gaziantep'i çok övdüler, gerçekten övdükleri kadar var. Hayvanat bahçesinde muazzam hayvanlar var, çok eğleniyoruz. Gerçekten gezilebilecek bir yer." ifadelerini kullandı.

Yavuz Tatar ise Kahramanmaraş'tan geldiklerini belirterek, burayı çok merak ettiklerini ve ilk defa geldiklerini, güzel bir gün geçirdiklerini kaydetti.